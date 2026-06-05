En esta noticia Sube la asignación por hijo a $ 150.000

El Gobierno de Corrientes anunció un incremento de 50% en los haberes de los titulares de las asignaciones familiares para los trabajadores de la administración pública provincial. De esta manera, el monto escalará hasta los $ 150.000 con el objetivo de potenciar los ingresos de los laburantes.

Sube la asignación por hijo a $ 150.000

El Gobierno provincial informó que la suba de 50% forma parte de una política para fortalecer los ingresos de los empleados estatales. En la misma línea, remarcaron que alcanzará a ceca de 40.000 niños vinculados a las familias.

El incremento de la asignación familiar se enmarca en una serie de medidas anunciadas para los distintos sectores. Entre ellas se destacan aumentos salariales para los trabajadores administrativos, empleados de seguridad, personal médico y docentes.

Para los que desarrollen tareas en la administración central y la Dirección Provincial de Vialidad, se informó una suba de 10% en la asignación clase para todas las categorías y se incorporó $ 75.000 netos al concepto 134 en carácter remunerativo.

Los agentes de seguridad recibieron un aumento de 10% en el Valor Punto y se elevó en el mismo porcentaje el mínimo garantizado para el grado cabo de policía.

Los médicos y personal de salud en general verán en 10% aumentados sus salarios para las guardias. También alcanza a residentes provinciales y nacionales, becas de fortalecimiento y becas de enfermería.

Los docentes cobrarán con aumento de 10% en el salario básico y el Complemento Docente Provincial tuvo una mejora de $75.000 netos, escalando hasta los $ 546.660.