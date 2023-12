La mejor noticia para AUH ANSES: extienden una fecha clave para cobrar un extra de $ 17.536

Este viernes la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo beneficio para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que habilita un pago extra.

Se trata de la extensión de la fecha límite de presentación de la libreta sanitaria de la AUH, la cual se le exige todos los años a los beneficiarios para que ANSES confirme "el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes" por los que se cobra la asistencia social.

Hasta la prórroga, la entidad a cargo de Osvaldo Giordano había definido como fecha límite para la presentación este viernes 29 de diciembre, sin embargo, ahora se anunció que el mes entrante reabrirá un nuevo período para presentar la libreta: los detalles.

Libreta de la AUH: hasta cuándo se puede presentar ahora

Tal como informaron desde ANSES:

Desde el 15 de enero al 31 de marzo de 2024 se reabrirá la posibilidad de presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2023.

La novedad es que, ahora, el trámite se podrá realizar de forma 100% online a través del sitio web Mi ANSES "sin necesidad de ir a una oficina del organismo". Esto elimina la obligación de presentar la Libreta de forma presencial que se mantenía hasta el momento.

Pese a esto, ANSES aclaró que quienes cuenten con el Formulario 1.47 impreso y completo para presentar este viernes, fecha límite anterior, "podrán dejárselo directamente al personal de la ANSES en cualquiera de las delegaciones".

Ahora, el trámite se podrá realizar de forma 100% online.

"Con esta presentación, las familias acreditan el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes", destaca ANSES.

Además, una vez presentada y aprobada la Libreta de la AUH anual "se habilita el cobro del 20% del complemento acumulado", un total de $ 17.536 para enero que se paga dentro de los 60 días de entregado el trámite.



Cabe resaltar que, en caso de no presentar la Libreta AUH en tiempo y forma hasta el 31 de marzo del 2024, los beneficiarios no perderán su acceso al cobro de la prestación . Sin embargo, no podrán recibir el 20% retenido mes a mes en 2023.



Libreta AUH: el cálculo de las retenciones del 2023

AÑO 2022 AUH - HABERES RETENCIÓN DEL 20% ENERO $ 5677 $ 1135,40 FEBRERO $ 5677 $ 1135,40 MARZO $ 6375 $ 1275 ABRIL $ 6375 $ 1275 MAYO $ 6375 $ 1275 JUNIO $ 7332 $ 1466,40 JULIO $ 7332 $ 1466,40 AGSOTO $ 7332 $ 1466,40 SEPTIEMBRE $ 8471 $ 1694,20 OCTUBRE $ 8471 $ 1694,20 NOVIEMBRE $ 8471 $ 1694,20 DICIEMBRE $ 9795 $ 1959 TOTAL RETENIDO $ 17.536,60

AUH con aumento: ¿cuáles son los nuevos montos?

Con la llegada de Javier Milei al poder, el Gobierno tomó la decisión de aumentar un 100% los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo para contener a los sectores más vulnerables frente a la crisis económica con aceleración inflacionaria.

De esta forma, en enero del 2024 los titulares pasarán a cobrar $ 41.322. Aunque, es necesario recordar que el organismo retiene el 20% del monto mensual , por lo que percibirán un total de $ 33.057.

AUH ANSES: ¿Cuándo cobro en enero 2024?