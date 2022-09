Atentado a Cristina Kirchner: uno de los testigos declaró que el detenido "gatilló dos veces"

Habló uno de los principales testigos del intento de asesinato de Cristina Kirchner, que estuvo ayer por la noche en las puertas del domicilio de la vicepresidenta en el barrio porteño de Recoleta cuando un hombre de nacionalidad brasilera le gatilló un arma en la cabeza.

El joven, que al momento del ataque aguardaba la llegada de Cristina Kirchner y formaba un cordón humano para que la presidenta del Senado pudiera ingresar a su casa, fue uno de los que atrapó al atacante, identificado como Fernando Sabag Montiel.

Luego de prestar declaración ante la jueza María Eugenia Capuchetti, en la causa que se investiga como "homicidio calificado en grado de tentativa", habló esta mañana con la prensa en los tribunales de Comodoro Py para relatar detalles del ataque.

"Yo estaba siendo parte del cordón. Cuando le digo a Cristina que la amaba y viene hacia mi, ella me acaricia y veo por la altura de arriba de mi hombro que se asoma un brazo con un arma", contó el testigo llamado Javier.

Al ser consulado sobre si el detenido le dijo alguna frase a la Vicepresidenta, contestó: "No escuché nada. Pero sí se escuchó que gatilló. Para mí, gatilló dos veces".



Y luego relató: "No sé si Cristina se dio cuenta porque justo me doy vuelta porque veo el arma, giro hacia la derecha y lo agarro junto a otra gente. Varias personas se sumaron para agarrarlo porque en la vereda había varios. Lo agarramos y le decimos: ‘vos tenes un arma' y él decía ‘no, no'; entonces lo tanteamos un poco y se le cayó el arma", aseguró el testigo al dar su versión de los hechos.

Luego, agregó: "Parte de los organizadores se lo llevan apenas ven que cae el arma. Un hombre pisa el arma y la tiene a resguardo. Otros muchachos de la organización se lo llevan y lo entregan a la policía".



Las declaraciones de los testigos





Al menos ocho personas que se manifestaban la noche del jueves frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner prestaron ya declaración como testigos ante la jueza federal Maria Eugenia Capuchetti por el ataque a la Vicepresidenta, mientras el hecho se investiga como "homicidio calificado en grado de tentativa".

Los testigos declararon durante la madrugada y hasta primera hora de la mañana y, en muchos casos, fueron trasladados a Comodoro Py 2002 desde el lugar de los hechos, en tanto también se tomaba declaración a custodios de la Vicepresidenta y efectivos de Policía Federal.

En la sede del juzgado ubicado en el tercer piso de Comodoro Py 2002 comenzó además a peritarse el teléfono celular del detenido y se analizaban todos sus mensajes y comunicaciones.

El acusado prestará declaración indagatoria una vez que el juzgado cuente con los resultados de todas las medidas de prueba dispuestas, que incluyeron un allanamiento a su domicilio y otros lugares de interés para la causa.

El acusado, identificado como Fernando André Sabaj Montiel, fue sometido ya al examen médico legista que determinó que, en principio, estaría en condiciones de ser indagado patrocinado por un defensor oficial.

La entrada del juzgado de Capuchetti permanecía bajo custodia policial mientras la magistrada estaba reunida con los dos fiscales que trabajan en el caso, Carlos Rívolo y Eduardo Taiano.



Los tres realizaron poco antes de las 7 una inspección ocular en el lugar de los hechos y luego regresaron a los tribunales federales.