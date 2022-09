Qué pena podría recibir Fernando Sabag Montiel por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

El atentado contra Cristina Kirchner pasó sin dudas a ser el tema central del viernes y de todo el fin de semana, por la gravedad de las consecuencias institucionales que hubiese tenido para el país si el asesinato sed concretaba.

Fernando Sabag Montiel apretó el gatillo de su arma Bersa 9mm mientras apuntaba a la cabeza de la vicepresidenta, por lo que fue acusado de tentativa de homicidio agravado. Sin embargo, las penas de cárcel que podrían caberle al potencial magnicida no están muy claras aún, ya que variarán según las diferentes conclusiones que se tomen de los peritajes del arma y del detenido.

En diálogo con El Cronista, la presidenta del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús, Adriana Coliqueo, indicó que el delito cometido por Sabag Montiel es "el más grave de todos".

"Es una tentativa de asesinar a una vicepresidenta, con la gravedad institucional que eso representa y con el agravante de que es una mujer". "Yo no sé cómo va a terminar, pero según lo que dice el Código Penal, sería reclusión perpetua" la pena que podría recibir Sabag Montiel.

¿Qué pena podría recibir el agresor que le disparó a Cristina Kirchner?

Sin embargo, Coliqueo remarcó que por el hecho de ser tentativa de homicidio podría reducirse la pena de un tercio o la mitad, por lo que la pena podría ser de 15 a 20 años de prisión. "Es el delito más grave de todos, obviamente" , subrayó la presidenta del Colegio de Abogados de Lanús-Avellaneda con respecto a la figura de magnicidio.

Según reiteró la abogada, en las tentativas, las penas de reducen de un tercio a la mitad, pero afirmó también que todo va a depender de la pena que se le aplique al agresor, la cual, según Coliqueo "debería ser la pena máxima, claramente, porque fue de una obviedad absoluta, porque gatilló a 20 centímetros".

En cuanto al hecho de que la bala no haya pasado a la recámara, sea por la razón que sea, para la presidenta del Colegio de Abogados ese detalle "no cambia" el hecho, ni la pena. "Prefiero esperar a la pericia, pero el detenido tuvo toda la intención, le gatilló y el arma estaba cargada. La intención de disparar la tuvo. Eso no cambia nada", insistió en su análisis.

"Por suerte no salió el tiro. Es tremendo lo que hubiese pasado", remarcó Coliqueo quien, en un análisis de la situación, consideró que "Argentina no se merece pasar por lo que está pasando" y afirmó que este es "un momento de instar a la paz social".