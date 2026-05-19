Monotributo: cómo consultar la deuda en ARCA y cómo pagarla antes de que crezcan los intereses. Foto (Archivo)

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicó un fuerte aumento del 14,29% en los topes de facturación del monotributo. De esta manera, miles de argentinos verán una buena noticia durante mayo, ya que podrían volver a ingresar en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes .

A su vez, en línea con este ajuste y tras el dato de inflación de marzo, también aumentaron los montos para el régimen de Autónomos, la categoría para quienes tienen mayores ingresos.

Con los nuevos techos impositivos, muchos trabajadores que hoy revisten como Autónomos tienen la oportunidad de volver al Monotributo . Al quedar sus ingresos anuales nuevamente por debajo de los límites máximos, el regreso al régimen simplificado es posible si realizan el trámite obligatorio.

¿Cuánto pagan los autónomos por mes?

El regreso al Régimen Simplificado implica bajar la pesada carga económica que sufren actualmente los inscriptos en el Régimen General. Los autónomos deben afrontar mensualmente el pago de IVA, el Impuesto a las Ganancias y altas cuotas previsionales.

Clasificaciones monotributo 2026: ARCA alteró los límites de facturación a partir de enero (foto: archivo)

Con el aumento de este impuesto, la cuota fija mensual quedó registrada en los siguientes valores, conforme el IPC de marzo que estableció una suba del 3,34% mensual.

Categoría Autónomo Tipo de Actividad Desarrollada Aporte Mensual (Mayo 2026) Categoría I Prestadores de servicios con ingresos menores o iguales a $20.000 de referencia. $70.624,12 Categoría II Profesionales y comerciantes con ingresos mayores a los parámetros básicos. $98.872,24 Categoría III Directores y administradores de sociedades con ingresos comerciales bajos. $141.246,98 Categoría IV Conductores de empresas y técnicos con niveles de facturación intermedia. $225.995,08 Categoría V Directores de grandes sociedades y profesionales con los ingresos más altos. $310.742,00

Vuelta al monotributo: los nuevos topes máximos que habilitan el reingreso

Para concretar la vuelta al Monotributo, los autónomos deben verificar que su facturación de los últimos doce meses no supere las categorías más altas.

El techo máximo para quienes prestan servicios profesionales se trasladó al límite de la categoría H. En tanto, los comerciantes de bienes muebles disponen de margen hasta la categoría K.

Estos son los montos para monotributistas, si los ingresos actuales encuadran en estas cifras, se puede tramitar el regreso al Monotributo de inmediato.