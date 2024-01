Atención jubilados: la decisión que tomó el Gobierno con los créditos aprobados

El Gobierno confirmó, a través del Boletín Oficial, la suspensión de los créditos para jubilados que otorgaba la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Los préstamos de hasta $ 600.000, con una Tasa Nominal Anual (TNA) subsidiada por el Estado, fueron una de las medidas destinadas por el ex ministro de Economía, Sergio Massa, en medio de la campaña presidencial .

Tras la asunción de Javier Milei, se tomó la decisión de no continuar " transitoriamente " con el "Programa Créditos ANSES" a causa de la situación económica que atraviesa el país.

"La actual inversión en el Programa de Créditos ANSES, debe ser reanalizada considerando el contexto económico del país que torna dificultoso ponderar el índice inflacionario de los próximos meses, así como la tasa de interés a aplicar ", señaló el Gobierno.



Boletín Oficial: ¿qué pasó con los créditos para jubilados ANSES?

De acuerdo a la Resolución 1/2023, el organismo no otorgará, momentáneamente, créditos para jubilados y pensionados. Se trata de " una medida preventiva en resguardo de la rentabilidad del fondo, y con el fin de privilegiar la liquidez del mismo ".

Según confirmó ANSES a El Cronista, los préstamos sólo se destinarán a quienes hayan realizado la solicitud , incluso a fines de diciembre. "Se lo otorgarán con las condiciones acordadas, no se les dará de baja", remarcaron.

Así, el Gobierno garantizará los préstamos a los beneficiarios que hayan sacado un crédito y que el organismo se los haya aprobado en diciembre.

En el caso de que un beneficiario no haya recibido el dinero en su cuenta bancaria, desde ANSES explicaron que podría deberse a que dicha persona "no cumplía con los requisitos". De esta manera, desde el organismo previsional aclararon que no se debe a que "se haya suspendido el programa" .

El crédito, cuya ampliación fue en noviembre de 2023, disponía de una Tasa Nominal Anual (TNA) del 29% y con un plazo de devolución de 24, 36 y/o 48 cuotas.

Jubilados ANSES: ¿quiénes cobran el nuevo bono en enero 2024?

Jubilados y pensionados, con ingresos mínimos, podrán acceder a un bono de $ 55.000 en enero. Según confirmó ANSES, la totalidad del refuerzo será percibido por quienes accedan a una jubilación mínima ($ 105.713).

Sin embargo, los adultos mayores, con haberes por encima de ese monto y hasta un tope de $ 160.000 , recibirán un bono proporcional.

¿Cuándo cobran los jubilados en enero 2024?

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

Documentos finalizados en 0: miércoles 10 de enero

Documentos finalizados en 1: jueves 11 de enero

Documentos finalizados en 2: viernes 12 de enero

Documentos finalizados en 3: lunes 15 de enero

Documentos finalizados en 4: martes 16 de enero

Documentos finalizados en 5: miércoles 17 de enero

Documentos finalizados en 6: jueves 18 de enero

Documentos finalizados en 7: viernes 19 de enero

Documentos finalizados en 8: lunes 22 de enero

Documentos finalizados en 9: martes 23 de enero

Jubilaciones y pensionados con haberes superiores