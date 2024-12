Atención AUH: el Gobierno activó el pago de $ 223.000 y sólo cobrarán quienes cumplan el requisito máximo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que no podrán cobrar no podrán acceder al extra del 20% acumulado de la prestación si no realizan el trámite de Libreta AUH.

La institución señaló que los beneficiarios tendrán que hacer la gestión sin falta antes de la fecha límite y adjuntar los controles de salud, educación y vacunación. Quienes no cumplan con este requisito máximo no cobrarán lo retenido.

Libreta AUH: ¿cuál es la fecha límite para presentarla?

La ANSES concluyó que los beneficiarios podrán tramitar la Libreta AUH hasta el 31 de diciembre para cobrar el 20% acumulado de la asignación retenida durante el año.

Los titulares tendrán que adjuntar el formulario por medio de la app Mi ANSES. Este debe contener las firmas y sellos de los profesionales correspondientes.

La libreta se podrá gestionar por medio de Mi ANSES.

¿Cómo hacer la Libreta AUH?

Según determinó la institución en sus canales oficiales, el trámite se puede gestionar de dos maneras distintas:

Por Mi ANSES:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección "Hijos > Libreta AU" consultar la información de los hijos o personas a cargo.

Hacer la libreta en la plataforma, descargarla e imprimirla.

Completar la libreta con los controles de salud, vacunación y educación en el centro de salud o escuela correspondiente.

Tomar una foto nítida del formulario completo y subirla a Mi ANSES en la sección "Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH".

Esperar el correo electrónico de confirmación de ANSES.

En las oficinas ANSES:

Los interesados en realizar la gestión se pueden presentar sin turno en cualquiera de las oficinas u operativos de atención de ANSES habilitados.

AUH con aumento: ¿cuánto cobró por AUH en enero?

El próximo mes, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán con aumento, tras conocerse la inflación de noviembre del 2,43% que publicó el INDEC.

Por lo tanto, los titulares cobrarán el nuevo monto de $ 76.436,30 en enero. Este valor corresponde al 80% de la prestación establecida por la administración nacional.

El monto retenido del 20% a cobrar por los beneficiarios de la AUH ANSES es de $ 223.874,4, por los 12 meses.