Atención AUH: ANSES paga hoy $ 110.000 si cumplís estos requisitos, ¿cómo acceder?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de enero 2024 para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Tal como había adelantado el gobierno de Javier Milei, los beneficiarios recibirían un aumento del 100% sobre los haberes mensuales y, además, un 50% extra en los montos de la Prestación Alimentar (exTarjeta Alimentar).

Ambas medidas fueron adoptadas con el objetivo de " paliar las contingencias primarias de los sectores más vulnerables de la sociedad".

AUH ANSES: ¿cuánto cobro en enero 2024?

Tras ser confirmado por medio del Decreto 117/2023, ANSES comenzó a destinar los nuevos haberes para los titulares de la AUH.

Tal es así que, a partir de enero, pasarán a cobrar $ 41.322. Sin embargo, el organismo que conduce Osvaldo Giordano retiene mensualmente el 20% de la prestación .

Entonces, a raíz de esta medida, el valor final a percibir en enero 2024 será de $ 33.057. Ahora bien, para cobrar la totalidad de la asignación, los beneficiarios deberán presentar al término de cada año la Libreta AUH.

¿Qué pasa si no presenté la Libreta AUH?

En caso de no presentar el formulario PS 1.47, ANSES no pagará el monto retenido durante un período de 12 meses . Pero, aunque esto suceda, no significa que los titulares de la AUH dejarán de cobrar la prestación.

Mi ANSES: ¿de cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar?

Por decisión del Gobierno, los montos de la Tarjeta Alimentar fueron incrementados en un 50% a partir del 1° de enero. Por lo tanto, los valores quedaron de esta forma:

Tarjeta Alimentar Montos en diciembre 2023 Montos en enero 2024 Un hijo $ 28,600 $ 42.900 Dos hijos $ 44.850 $ 67.275 Tres hijos o más $ 59.150 $ 88.725

No obstante, para acceder a este beneficio del Ministerio de Capital Humano, es necesario cumplir con una lista de requisitos :

Titulares que cobren la AUH con hijas/os de hasta 14 años inclusive;

con hijas/os de hasta 14 años inclusive; Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la AUE ;

; Titulares con hijas/os con discapacidad que cobren la AUH , sin límite de edad;

, sin límite de edad; Madres que perciben una PNC para Madre de 7 hijas/os.

Fecha de pago AUH ANSES: ¿cuándo cobro en enero 2024?

DNI terminados en 0: martes 9 de enero

DNI terminados en 1: miércoles 10 de enero

DNI terminados en 2: jueves 11 de enero

DNI terminados en 3: viernes 12 de enero

DNI terminados en 4: lunes 15 de enero

DNI terminados en 5: martes 16 de enero

DNI terminados en 6: miércoles 17 de enero

DNI terminados en 7: jueves 18 de enero

DNI terminados en 8: viernes 19 de enero

DNI terminados en 9: lunes 22 de enero