Atención ANSES: el movimiento bancario que tienen prohibido hacer los beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deposita los pagos de las pensiones y asignaciones de programas de ayuda social como la AUH, AUH, PNC y SUAF en una caja de ahorro sin cargo.

Según la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) estas cuentas deben ser abiertas por los bancos a través de un pedido de la ANSES y son gratuitas para los beneficiarios sin costo de manutención.

Qué tienen prohibido hacer los beneficiarios de ANSES con sus cuentas bancarias.

Sin embargo, las cuenta tienen ciertas limitaciones con respecto a sus movimientos bancarios, incluyendo un límite en el monto de las acreditaciones que pueden realizarse en estas cuentas.



ANSES: ¿cuál es el movimiento bancario que tienen prohibido los beneficiarios?

Estas cuentas no tienen la capacidad de generar saldo deudor, es decir, no permiten gastar más dinero del que se encuentra depositado en la caja de ahorro. Esto es posible ya que las entidades bancarias no tienen permitido emitir tarjetas de crédito para las mismas.

Sin embargo, las tarjetas de débito asociadas son obligatorias y pueden usarse irrestrictamente en todos los cajeros automáticos del país de manera gratuita. Al utilizarlos puede visualizarse en la pantalla la próxima fecha de pago del beneficiario.

¿Qué movimientos bancarios pueden realizar las cuentas de ANSES?

A través de estas cuentas bancarias existen una serie de movimientos que puede realizarse sin cargo y de manera completamente legítima . Según la página oficial del BCRA, los mismos incluyen:

Apertura y mantenimiento de cuenta.

Extracciones en todos los cajeros automáticos habilitados en el país por cualquier banco sin límites de importe.

Extracciones de efectivo por ventanilla.

Compras y/o retiros de efectivo en comercios adheridos, efectuados con la tarjeta de débito.

Pago de impuestos, servicios y otros conceptos por canales electrónicos.

Los movimientos bancarios prohibidos para todos los beneficiarios de ayuda social de ANSES.

ANSES: ¿qué planes pueden depositarse en este tipo de cajas de ahorro?

Cuando se trata de las cajas de ahorros para el pago de planes o programas de ayuda social pueden utilizarse para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares.

Otras prestaciones habilitadas son el Programa Hogar, Progresar, Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar y pensiones no contributivas. La única condición establecida es que las provea el Gobierno Nacional y se abonen de manera mensual (es decir, estas cuentas no pueden abrirse para pagos únicos).