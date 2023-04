Argentina y el FMI ya negocian otra flexibilización de metas del acuerdo

La Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya negocian un nueva flexibilización de metas del acuerdo firmado el año pasado, por el efecto de la "peor sequía de la historia" en el país.

La información surgió en Washington DC, Estados Unidos, tras una reunión del ministro de Economía, Sergio Massa, con la subdirectora Gerente del organismo, Gita Gopinath.

Una fuente de Hacienda confirmó a El Cronista que el equipo económico está trabajando en "reconfigurar" el programa.

Cómo es la negociación de Sergio Massa con el FMI

La negociación irá desde la necesaria flexibilización de metas de reservas para la quinta revisión, que se completará en junio, hasta otras "alternativas que están en la mesa", como podría ser una postergación de los vencimientos . La sequía resta en este año más de u$s 10.000 millones.

Si no hubiera flexibilización, en este segundo trimestre (abril-junio), la Argentina debería acumular casi 7000 millones de dólares ; u$s 4900 millones por la meta en sí y el resto por la diferencia con la meta del primer trimestre, no cumplida.

Los vencimientos con el FMI superan a los desembolsos este año por unos 4000 millones de dólares. Hasta junio, se deben acumular u$s 7000 millones

En este 2023, a diferencia del año pasado, los desembolsos del FMI a la Argentina serán menores que los pagos, por lo que hay un saldo neto cercano a los 4000 millones de dólares negativo para el país .