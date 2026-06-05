Los partidos que integran la llamada Coalición Republicana volvieron a pedir la renuncia de los integrantes de “la mayoría” del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Además, acusaron al organismo de actuar con un “manejo político” en distintos expedientes.

Luego de la comparecencia de las autoridades de la Jutep ante una comisión parlamentaria, dirigentes blancos, colorados y del Partido Independiente afirmaron que el organismo de contralor perdió credibilidad institucional y cuestionaron su capacidad para intervenir en las denuncias vinculadas a la declaración jurada y la compra de la camioneta del presidente Yamandú Orsi.

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, aseguró que existe un “deterioro” en la conducción de la Jutep y afirmó que la oposición detectó “manipulación” de expedientes y actuaciones internas.

En su opinión, uno de los episodios más graves fue la intervención del vicepresidente del organismo en declaraciones juradas de figuras políticas y funcionarios públicos, “sin autorización legal” y sin resolución unánime del directorio.

“Cualquiera sea su pronunciamiento, estará bajo sospecha”, afirmó Abdala sobre el futuro análisis de las denuncias relacionadas con Orsi.

El legislador blanco también señaló que la oposición mantiene desde diciembre el pedido de renuncia a las autoridades de la mayoría y confirmó que analizan presentar acciones judiciales.

“Largo rosario” de irregularidades

El diputado colorado Gabriel Gurméndez dijo que existe un “largo rosario” de irregularidades en el organismo. Además, cuestionó la designación de la presidenta del organismo, Susana Ferraris, que ocupó el cargo tras la salida de Jorge Castro, quien dejó el directorio tras votar en contra de la posición de su sector político.

Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, criticó que una funcionaria con “militancia político-partidaria” participe en tareas vinculadas al análisis de declaraciones juradas.

A su juicio, esta situación representa “una falta absoluta de ética” en un organismo encargado justamente de controlar la transparencia pública.