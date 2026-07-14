Confirmado | Inglaterra prohibirá el ingreso y salida del país a los viajeros que no cuenten con la autorización ETA.

A partir del 25 de febrero de 2026, el Reino Unido endureció los controles para los viajeros que necesiten una Electronic Travel Authorisation (ETA). Desde esa fecha, ya no será suficiente con haber presentado la solicitud, sino que será obligatorio contar con la autorización previamente aprobada para poder embarcar.

Aunque la ETA es obligatoria desde el 2 de abril de 2025 para la mayoría de los viajeros exentos de visado, las autoridades británicas advierten que algunas aerolíneas ya exigen la autorización aprobada antes del viaje. Sin este requisito, no se permitirá el embarque con destino al Reino Unido.

Electronic Travel Authorisation (ETA): qué es y quiénes deben solicitarla

La Electronic Travel Authorisation (ETA) es un permiso electrónico que el Gobierno británico exige a los viajeros que no necesitan visado y que viajan al Reino Unido para estancias de corta duración, inferiores a seis meses. No sustituye a un visado ni garantiza la entrada al país, ya que todos los viajeros deberán superar el control fronterizo al llegar. En ese sentido, deben solicitarla:

Todos los españoles y demás ciudadanos de la Unión Europea no residentes en el Reino Unido que viajen por turismo, negocios, visitas familiares u otros motivos de corta duración.

Bebés y niños, ya que cada persona que viaje necesita una ETA.

Los viajeros que hagan escala en el Reino Unido y deban recoger nuevamente el equipaje o pasar por el control fronterizo (tránsito landside).

Inglaterra prohibirá el ingreso y salida del país a los viajeros que no cuenten con la autorización ETA. IA- Gemini

Quiénes están exentos de la ETA y cuánto tiempo tiene validez

No necesitan solicitar una ETA quienes:

Tengan un visado para el Reino Unido.

Dispongan de permiso para vivir, trabajar o estudiar en el Reino Unido, incluidos los titulares del pre-settled o settled status del European Union Settlement Scheme o del Indefinite Leave to Remain, siempre que mantengan actualizado su perfil UKVI con el documento de viaje correspondiente.

Viajen con un pasaporte de ciudadano de los territorios británicos de ultramar.

Residan en Irlanda y viajen desde la República de Irlanda, Guernsey, Jersey o la Isla de Man.

Hagan escala sin necesidad de recoger equipaje ni pasar por el control fronterizo.

Los ciudadanos con doble nacionalidad española y británica o irlandesa deberán regresar al Reino Unido utilizando el pasaporte británico, salvo la excepción prevista para determinados titulares del EU Settlement Scheme.

La ETA tiene una validez de dos años o hasta que caduque el pasaporte con el que fue solicitada, lo que ocurra primero. Durante ese periodo permite realizar múltiples viajes al Reino Unido de hasta seis meses cada uno, siempre utilizando el mismo pasaporte. Si el documento cambia, será necesario solicitar una nueva autorización.

Inglaterra prohibirá el ingreso y salida del país a los viajeros que no cuenten con la autorización ETA. (Fuente: Freepik).

Cómo solicitar la ETA, cuánto cuesta y qué permite hacer en el Reino Unido

La solicitud solo puede realizarse por internet, mediante la aplicación oficial o el sitio web del Gobierno británico. Se recomienda tramitarla al menos tres días antes del viaje y antes de comprar los billetes.

La respuesta puede recibirse en pocos minutos o en un plazo de hasta tres días laborables, aunque en casos excepcionales puede demorarse más. Una vez aprobada, la autorización queda vinculada digitalmente al pasaporte y el solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación.

Aspectos principales de la ETA

Tiene un coste oficial de 20 libras.

No existe reembolso si la solicitud es denegada.

Permite visitar el Reino Unido hasta seis meses por turismo, negocios, visitas familiares o estudios de corta duración.

También permite determinadas actividades remuneradas autorizadas y realizar escalas que impliquen pasar por el control fronterizo.

No permite permanecer más de seis meses.

No autoriza a trabajar o realizar voluntariado fuera de los supuestos permitidos.

No permite solicitar ayudas públicas.

No permite casarse ni registrar una pareja civil con esta autorización, para lo que será necesario un visado específico.

Las autoridades británicas también recuerdan que siempre debe utilizarse el mismo pasaporte con el que se solicitó la ETA y advierten sobre la proliferación de plataformas no oficiales que cobran tarifas muy superiores a la tasa oficial e incluso pueden resultar fraudulentas.