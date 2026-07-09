Un avión ruso activó las alarmas de Reino Unido: lanzaron artefactos para vigilar las aguas europeas y crece la tensión

Un avión de patrullaje marítimo ruso Tu-142 Bear-F activó las alarmas de la Royal Navy británica al aproximarse de forma cercana y riesgosa al portaaviones HMS Prince of Wales en el Mar de Noruega. Durante la Operación FIRECREST, el aparato lanzó múltiples sonoboyas cerca del grupo de ataque británico, sin responder a los llamados de radio internacionales.

Esta acción, calificada como “insegura y poco profesional” por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, generó una rápida respuesta con cazas F-35B despegando directamente desde el portaaviones. El incidente resalta la creciente tensión en el Alto Norte entre Rusia y la OTAN, donde las maniobras de vigilancia se han intensificado en aguas europeas.

Un avión ruso activó las alarmas de Reino Unido: lanzaron artefactos para vigilar las aguas europeas y crece la tensión Ministerio de Defensa de Reino Unido

Detalles del incidente entre el avión ruso y el portaaviones británico

El 2 de julio de 2026, durante operaciones aéreas del Carrier Strike Group británico, el Tu-142 Bear-F realizó varias aproximaciones a baja altura y a distancia innecesariamente corta del HMS Prince of Wales.

La aeronave rusa lanzó decenas de sonoboyas, dispositivos equipados con hidrófonos que se utilizan principalmente para detectar submarinos, aunque también pueden servir para recopilar firmas acústicas de buques de superficie.

La tripulación rusa ignoró los llamados en frecuencias de seguridad, lo que obligó a dos F-35B Lightning II del 809 Naval Air Squadron a despegar desde el portaaviones para interceptar y escoltar al avión ruso fuera del área de operaciones.

Respuesta británica y capacidades demostradas

La intervención de los F-35B embarcados evidencia la capacidad del Reino Unido para responder de manera inmediata con sus propios medios aéreos sin depender exclusivamente de bases terrestres.

Un avión ruso activó las alarmas de Reino Unido: lanzaron artefactos para vigilar las aguas europeas y crece la tensión Ministerio de Defensa de Reino Unido

El HMS Prince of Wales, acompañado por el destructor Tipo 45 HMS Duncan y el buque logístico RFA Tidespring, opera en el marco de la Operación FIRECREST, que incluye ejercicios con aliados de la OTAN en el Atlántico Norte y el Ártico.

Esta rápida reacción refuerza la disuasión británica en una zona de alto valor estratégico donde Rusia aumenta su presencia naval y aérea.

Contexto de creciente tensión en el Alto Norte

Este tipo de incidentes, aunque habituales en la región, han mostrado un mayor nivel de agresividad. El Ministerio de Defensa británico ha advertido que la actividad militar rusa cerca de aguas del Reino Unido ha aumentado alrededor de un 30% en los últimos dos años.

Las sonoboyas lanzadas cerca del portaaviones sugieren un esfuerzo por obtener inteligencia detallada sobre el grupo de combate, en un escenario donde el control del Ártico y las rutas del Atlántico Norte adquieren mayor relevancia geopolítica.