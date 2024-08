Argentina logró en julio el superávit comercial más alto en dos décadas: cuáles fueron los productos más exportados y hacia dónde

Argentina registró el saldo comercial superavitario más alto para el mes de julio desde 2003, según el informe elaborado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI).

El superávit comercial de julio alcanzó los u$s 1575 millones, impulsado por un crecimiento interanual de las exportaciones del 19,2% (u$s 7221 millones) y una caída del 16,5% en las importaciones (u$s 5646 millones) en comparación con el mismo mes de 2023.

Este resultado es el más alto para el mes de julio en más de dos décadas. Además, el Monitor de Exportaciones Argentinas de la AAICI señala que el saldo comercial acumulado en los primeros siete meses del año asciende a u$s 12.262 millones, la cifra más alta registrada para este período.

El incremento en las exportaciones de julio se debe a un aumento del 25,5% en las cantidades exportadas, que compensó una contracción promedio de los precios del 5,1%.

Superávit comercial de la Argentina: los productos más exportados

Los productos con mayor crecimiento en las exportaciones durante el mes pasado fueron: aceites crudos de petróleo (+u$s 275 millones); harina y pellets de soja (+u$s 263 millones); aceite de soja (+u$s 226 millones); porotos de soja (+u$s 137 millones); y vehículos para el transporte de mercancías (+u$s 110 millones).

Superávit comercial de la Argentina: los principales destinos de las exportaciones

Los principales destinos de las exportaciones argentinas en julio fueron Brasil, con el 15,5% del total; Estados Unidos, con el 9,3%; y Chile, con el 9%.

Los países con los mayores superávits comerciales el mes pasado fueron Chile (+u$s 578 millones); Vietnam (+u$s 261 millones); y Países Bajos (+u$s 208 millones).