Bajo la necesidad de dar buenas noticias o enviar gestos positivos para la alicaída economía argentina el gobierno de Javier Milei apura en estos días la confirmación del acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea que a largo plazo podría beneficiar al comercio bilateral entre ambos bloques.

Delegados técnicos de la Unión Europea y el Mercosur se reunirán en estos días para terminar de definir los detalles del acuerdo que viene postergado desde 2016 y que apunta a establecer una liberalización del comercio entre ambos bloques para competir fuertemente con otras economías del mundo.

Desde la Casa Rosada dijeron a El Cronista que hay órdenes del Presidente Milei a la canciller Diana Mondino para llevar adelante estas negociaciones. Desde el Palacio San Martín, el secretario de Relaciones Económicas, Marcelo Cima, es el encargado de darle un fuerte impulso al tema y poner a la Argentina en la cabecera de las negociaciones del lado del Mercosur.

"Es muy probable que se anuncie todo en cuestión de semanas", aventuró un funcionario de alta jerarquía del gobierno que está al tanto de las negociaciones de ambos bloques.

La canciller Mondino con los embajadores de la Unión Europea





Las fechas posibles para un anuncio sobre el acuerdo

En tanto, fuentes calificadas de la UE explicaron que "se está avanzando mucho técnicamente y la idea es anunciar la confirmación del acuerdo a finales de enero y formalizarlo. Se está definiendo si ese anuncio se hace en Buenos Aires, Paraguay o Bruselas. No hay nada definido", dijeron.

La canciller Mondino se reunió hace 10 días con todos los embajadores de la Unión Europea asentados en Buenos Aires y les planteó abiertamente que el gobierno de Milei quiere avanzar cuanto antes en la instrumentación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur aunque remarcó que ese entendimiento debe ser "equilibrado y beneficioso" para ambas partes.

El presidente Javier Milei y la canciller Mondino

Después de esto se supo que hubo avances en negociaciones técnicas para destrabar algunos reparos planteados. Mondino remarcó que "la decisión del Gobierno nacional de trabajar por la integración de Argentina con el mundo y en ese marco dar nuevo impulso a la relación con el bloque europeo, especialmente en lo referido al comercio bilateral y las inversiones".

La canciller Mondino dijo en su momento que "es crucial que trabajemos juntos para superar los desafíos pendientes y cerrar este acuerdo de manera equitativa y beneficiosa para todas las partes. He instruido a mis negociadores a tomar una actitud proactiva en esta etapa final de la negociación", dijo la canciller Mondino al referirse a la hoja de ruta que tiene Milei para este acuerdo.



Ante las objeciones que había puesto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y en su momento el expresidente Alberto Fernández, el embajador de la UE en Buenos Aires, Amador Sánchez Rico explicó a El Cronista los pasos a seguir: "Ahora estamos ante definiciones de la UE, no es la etapa de los estados miembros. La UE tiene un mandato para apoyar este acuerdo. Estamos negociando con el Mercosur este mandato que no se ha cambiado. Una vez que lleguemos a un acuerdo se pasará a una nueva etapa de planificación".

En la práctica esto implicara más adelante que cada Parlamento y cada líder se pronuncien. "Ahora la bola está del lado de los dos bloques negociadores. Estamos muy cerca. Después veremos que modalidades de ratificación habrá. Eso se verá después", dijo el embajador de la UE.

Pasos a seguir

En términos pragmáticos ambas partes negocian una visita a Buenos Aires de Joseph Borrel, el alto comisionado de la UE para cerrar las negociaciones. También se evalúa un viaje de Milei a Bruselas luego de la cumbre empresarial de Davos en enero . Todo está por definirse en estas horas.

Joseph Borrel del alto comisionado de la UE

El acuerdo de libre comercio entre ambos bloques será relevante si se miran las cifras detenidamente. La Unión Europea, como bloque, es el tercer socio comercial de la Argentina y el principal inversor externo. Es, además, el 2° destino global para las exportaciones argentinas y el 3° origen de sus importaciones. Así, se constituye claramente en un socio estratégico para el desarrollo económico de nuestro país.

A la vez, la UE es una región que representa el 20% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, con una población de 500 millones de personas con un ingreso per cápita promedio de u$s 34.000, alto desarrollo tecnológico y una integración comunitaria sin paralelo en otras latitudes.



En 2022, según datos del Indec. el comercio con la UE tuvo un saldo negativo de u$s 272 millones. Las exportaciones sumaron u$s 10.846 millones, con un aumento de u$s 968 millones con respecto al mismo período del año anterior. Las importaciones fueron por u$s 11.118 millones y se incrementaron en u$s 1807 millones. Esta región concentró el 12,3% de las exportaciones argentinas totales y el 13,6% de las importaciones.