ARCA pone la lupa sobre las tarjetas y endurece el control para las compras en el exterior.

A partir del 1° de julio comienzan a regir nuevas restricciones para las compras que los argentinos realicen en el exterior. La ARCA pone en marcha una batería de medidas que buscan reducir la informalidad en las importaciones, reforzar el control fiscal y proteger la industria nacional frente a la competencia internacional.

Así lo señala la Resolución General 5662/2025 del organismo, que data de marzo pero entra en vigencia el martes próximo, que dispone que las entidades bancarias y emisoras de tarjetas de crédito y débito estarán obligadas a reportar a ARCA todas las compras realizadas fuera del país por sus clientes.

De acuerdo con la norma, la información requerida incluirá: número y marca de la tarjeta, CUIT del emisor, fecha y país de la operación, moneda utilizada, monto en pesos y en divisa extranjera, nombre y código del comercio, y número de identificación del establecimiento.

Con esta medida se apunta a desalentar operaciones comerciales "encubiertas como consumo personal" y fomentar la competitividad del aparato productivo local.

Los límites que dispuso ARCA para las compras en el exterior.

Por otra parte, ARCA actualizó la lista de productos cuyo ingreso al país queda expresamente prohibido. Entre los artículos vedados se encuentran:

Mercadería con fines comerciales o industriales sin autorización;

Armas de fuego, explosivos, estupefacientes, material arqueológico o cultural;

Electrodomésticos de línea blanca como cocinas, lavavajillas, estufas y aires acondicionados.

Cuáles son los límites que impone ARCA para ingresar compras por aduana

La resolución también reafirma los límites máximos de franquicia aduanera para compras realizadas en el exterior:

Vía terrestre o fluvial : hasta u$s 300 por persona.

: hasta por persona. Vía aérea: hasta u$s 500 por persona, con una franquicia adicional del mismo monto si se realizan compras en free shops.

Los menores de 16 años no emancipados podrán ingresar u$s 150 por tierra o río, y u$s 250 por vía aérea.

Para los viajeros y consumidores que operen con plataformas del exterior, ARCA recomienda cumplir con las normas vigentes: declarar correctamente los bienes ingresados, evitar productos prohibidos, conservar los comprobantes de compra y, en lo posible, optar por productos de pequeño volumen y fácil traslado .

La resolución completa