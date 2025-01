ARCA: la motosierra otra vez no funcionó y toman el retiro los que se iban a jubilar

Otra vez el plan del Gobierno no salió como lo pensaron. La motosierra en la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, ahora renombrada como ARCA) volvió a fallar con el Sistema de Retiro Anticipado e implicará más gasto. Cuántos y quiénes son los trabajadores lo pidieron.

Del anuncio, a mediados de octubre pasado, del vocero presidencial Manual Adorni de despedir a 3155 agentes por haber ingresado supuestamente de forma irregular durante la gestión kirchnerista, el Gobierno tuvo que recalcular ante la imposibilidad de llevarlo a cabo.

Y cuando presentó la nueva estructura de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), comunicaron un "Sistema de Retiro Anticipado" con tope máximo en 1.500 agentes que se oficializó por medio de la Disposición 3/2024 .

Al retiro solo pueden acceder quienes tengan una edad igual o mayor a 58 años al 31 de diciembre de 2024 o lo cumplan durante la vigencia del sistema y acrediten la prestación de servicios mínima en ARCA (15 años de servicio en el Estado).

Así, para quienes adhieran se le anticipará la indemnización cuyo cálculo se hará en base la remuneración del diciembre de 2024 y en tres cuotas, mensuales, iguales y consecutivas , a abonarse la primera dentro de los 30 días corridos desde el dictado del acto.

Con una letra chica que resulta interesante puertas adentro del organismo por el mes que se seleccionó para calcularlo. "Te hacen la indemnización sin aplicar la baja del 0,65% al 0,60% de la Cuenta de Jerarquización (porcentaje de la recaudación)", destacaron.

Pero a casi 15 días desde el anuncio, los agentes que los solicitaron no eran los que le convenía al Gobierno en términos del gasto público. "Lo agarraron los que estaban a meses de jubilarse, apenas sumaron 500", comentó una fuente gremial a El Cronista.

Una situación que también fue retratada por otra fuente interna en estricto off. "No es atractivo para casi nadie. Salvo que te falten pocos meses para jubilarte y tenga muchos días de vacaciones no tomados", afirmaron.

Ante la consulta de este medio a fuentes oficiales del fisco, aseguraron que las autoridades "están muy conformes de como viene todo el proceso". Sin afirmar ni tampoco negar la veracidad de la cifra que no alcanza ni a la mitad del objetivo.

Hasta que el Gobierno tuvo que salir a comunicar la nueva estructura, para tapar las denuncias mediáticas cruzadas, los trámites de jubilaciones se anticipaban ante el miedo de perder los beneficios. "Si bien entre 2019 y 2023 había ingreso 3.155 empleados con la nueva estructura, ya se ejecutaron 1.572 bajas que no serán reemplazadas", afirmaron en el comunicado.

El encargado

La persona encargada de llevar a cabo este proceso es Facundo Rocha, a quien en la última semana se le bajó de rango: paso de ser subdirector General a director de Recursos Humanos, en medio de la "motosierra" que se pretende pasar por la cúpula del organismo.

Pero más que un gasto, se trató de un premio para el hombre que fue funcionario de AFIP durante el Gobierno de Mauricio Macri. "La mano de obra que utilizó el Gobierno para desmantelar el organismo recaudador y estigmatizar a sus trabajadores fue prendió con un cargo y un contrato de máxima remuneración en el organismo", afirmó el ex director general de Aduanas, Guillermo Michel.

"No le sacaron poder, formalmente no tiene más el cargo, en línea con eliminación de subdirecciones, pero desde lo económico lo favorece porque la motosierra no llega al sueldo de los directores", destacó una fuente en off a El Cronista.