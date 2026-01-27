Las billeteras virtuales brindan rendimientos en pesos a los ahorristas que dejan sus pesos depositados en las cuentas remuneradas en pesos.

En varios casos, en la última semana se produjeron variaciones en las tasas que pagan billeteras como Mercado Pago, Personal Pay, Naranja X, entre otras.

En un relevamiento publicado el fin de semana, la consultora de finanzas personales Trascendo indicó cuáles son los rendimientos que pagan estos instrumentos de ahorro, en base al rendimiento de la semana anterior.

”En general, vimos subas en varias apps, algunas bajas puntuales y un mercado que sigue acomodándose. En paralelo, las tasas de cauciones a corto plazo se ordenaron cerca del 30%, lo que marca una referencia clara para comparar rendimientos. Con este contexto, varias cuentas digitales volvieron a competir fuerte por captar saldos, mientras otras quedaron más rezagadas"”, explicó la consultora.

Lo cierto es que las billeteras virtuales vuelven a posicionarse como una alternativa atractiva para los ahorristas que buscan una alternativa a los plazos fijos para obtener rendimiento de sus pesos.

Hay que tener en cuenta que no todas las billeteras virtuales brindan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina.

Billeteras virtuales: cuánto pagan Mercado Pago, Naranja X, Ualá y otras

El más reciente relevamiento de Trascendo lista los rendimientos que brindan las billeteras virtuales y detalla lo siguiente:

Taca Taca (33,58%) se posicionó como la app que más paga tras una nueva suba y pasó al frente del grupo. Carrefour Banco (32%) sigue muy arriba, aunque con una baja de 2% respecto a la semana anterior. Fiwind (32%) se mantuvo firme sin cambios, mostrando estabilidad.

Prex (29,2%) y Cocos Pay (28,11%) y Ualá (FCI, 27,74%) también destacaron con sus rendimientos

En tanto, Mercado Pago rindió 27,38%, según Trascendo.

El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Los rendimientos de las billeteras virtuales en la última semana, según Trascendo.

Billeteras virtuales: cómo se calcula el rendimiento

Trascendo señala en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app.

Esto se debe a que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.