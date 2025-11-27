En esta noticia
Desde diciembre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplica controles más estrictos sobre todas las operaciones bancarias y digitales.
Bancos y billeteras virtuales están obligados a reportar de manera automática cualquier transferencia, pago o movimiento que supere los límites vigentes. Conocer estos topes es clave para evitar retenciones, pedidos de documentación o sanciones.
Límites de transferencias y movimientos bancarios vigentes en diciembre 2025
La Resolución General 5512/2024 estableció los montos máximos permitidos antes de que una operación sea informada a ARCA. Estos topes se aplican tanto en bancos como en billeteras digitales.
¿Cuáles son los limites de transferencias en diciembre 2025?
- Transferencias y acreditaciones
- Personas físicas: hasta $ 50.000.000
- Personas jurídicas: hasta $ 30.000.000
Incluye transferencias entre cuentas propias, de terceros y movimientos en fintech.
- Extracciones en efectivo
- Tope único: $10.000.000
Aplica en cajeros automáticos y ventanilla.
- Saldos bancarios al cierre del mes
- Personas físicas: $ 50.000.000
- Empresas: $ 30.000.000
Los bancos deben reportar automáticamente cualquier saldo que supere esos montos.
- Plazos fijos
- Personas físicas: $100.000.000
- Personas jurídicas: $30.000.000
El control incluye renovaciones y constitución de nuevos depósitos.
- Movimientos en billeteras virtuales
- $ 50.000.000 para personas físicas
- $ 30.000.000 para personas jurídicas
Incluye ingresos, egresos y pagos internos.
- Compras como consumidor final
- Tope máximo: $ 10.000.000
Abarca compras con tarjeta de débito, crédito o pagos digitales.
- Pagos generales
- Personas físicas: $ 50.000.000
- Personas jurídicas: $ 30.000.000
Incluye pagos de servicios, proveedores, colegiaturas y operaciones electrónicas.
¿Qué ocurre cuando se supera un límite?
Cuando una persona supera cualquiera de los topes de diciembre, la operación se reporta automáticamente a ARCA, lo que habilita al organismo a:
- Solicitar documentación respaldatoria del origen de los fondos.
- Verificar la capacidad económica declarada del contribuyente.
- Ordenar retenciones preventivas de dinero.
- Iniciar procesos de fiscalización o investigación.
Los bancos y las billeteras virtuales pueden retener temporalmente la operación hasta que la persona presente los papeles requeridos.
¿Qué documentación puede pedir ARCA?
Entre los comprobantes más solicitados figuran:
- Recibos de sueldo, constancias de jubilación o resúmenes de ingresos.
- Facturas emitidas (monotributo o régimen general).
- Declaraciones juradas o constancias de impuestos.
- Contratos de compraventa o certificaciones de operaciones.
- Informes firmados por contador público.
Si la persona no logra justificar el movimiento, ARCA puede aplicar sanciones económicas o bloquear temporalmente las cuentas utilizadas.