En esta noticia

Desde diciembre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplica controles más estrictos sobre todas las operaciones bancarias y digitales.

Bancos y billeteras virtuales están obligados a reportar de manera automática cualquier transferencia, pago o movimiento que supere los límites vigentes. Conocer estos topes es clave para evitar retenciones, pedidos de documentación o sanciones.

Límites de transferencias y movimientos bancarios vigentes en diciembre 2025

La Resolución General 5512/2024 estableció los montos máximos permitidos antes de que una operación sea informada a ARCA. Estos topes se aplican tanto en bancos como en billeteras digitales.

¿Cuáles son los limites de transferencias en diciembre 2025?

  • Transferencias y acreditaciones
    • Personas físicas: hasta $ 50.000.000
    • Personas jurídicas: hasta $ 30.000.000

Incluye transferencias entre cuentas propias, de terceros y movimientos en fintech.

  • Extracciones en efectivo
    • Tope único: $10.000.000

Aplica en cajeros automáticos y ventanilla.

  • Saldos bancarios al cierre del mes
    • Personas físicas: $ 50.000.000
    • Empresas: $ 30.000.000

Los bancos deben reportar automáticamente cualquier saldo que supere esos montos.

  • Plazos fijos
    • Personas físicas: $100.000.000
    • Personas jurídicas: $30.000.000

El control incluye renovaciones y constitución de nuevos depósitos.

  • Movimientos en billeteras virtuales
  • $ 50.000.000 para personas físicas
  • $ 30.000.000 para personas jurídicas

Incluye ingresos, egresos y pagos internos.

  • Compras como consumidor final
    • Tope máximo: $ 10.000.000

Abarca compras con tarjeta de débito, crédito o pagos digitales.

  • Pagos generales
    • Personas físicas: $ 50.000.000
    • Personas jurídicas: $ 30.000.000

Incluye pagos de servicios, proveedores, colegiaturas y operaciones electrónicas.

¿Qué ocurre cuando se supera un límite?

Cuando una persona supera cualquiera de los topes de diciembre, la operación se reporta automáticamente a ARCA, lo que habilita al organismo a:

  • Solicitar documentación respaldatoria del origen de los fondos.
  • Verificar la capacidad económica declarada del contribuyente.
  • Ordenar retenciones preventivas de dinero.
  • Iniciar procesos de fiscalización o investigación.
Los bancos y las billeteras virtuales pueden retener temporalmente la operación hasta que la persona presente los papeles requeridos.

¿Qué documentación puede pedir ARCA?

Entre los comprobantes más solicitados figuran:

  • Recibos de sueldo, constancias de jubilación o resúmenes de ingresos.
  • Facturas emitidas (monotributo o régimen general).
  • Declaraciones juradas o constancias de impuestos.
  • Contratos de compraventa o certificaciones de operaciones.
  • Informes firmados por contador público.

Si la persona no logra justificar el movimiento, ARCA puede aplicar sanciones económicas o bloquear temporalmente las cuentas utilizadas.