Fuente: Composición / El Cronista

Fuente: Composición / El Cronista

Desde diciembre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplica controles más estrictos sobre todas las operaciones bancarias y digitales.

Bancos y billeteras virtuales están obligados a reportar de manera automática cualquier transferencia, pago o movimiento que supere los límites vigentes. Conocer estos topes es clave para evitar retenciones, pedidos de documentación o sanciones.

Límites de transferencias y movimientos bancarios vigentes en diciembre 2025

La Resolución General 5512/2024 estableció los montos máximos permitidos antes de que una operación sea informada a ARCA. Estos topes se aplican tanto en bancos como en billeteras digitales.

¿Cuáles son los limites de transferencias en diciembre 2025?

Transferencias y acreditaciones

Personas físicas: hasta $ 50.000.000 Personas jurídicas: hasta $ 30.000.000



Incluye transferencias entre cuentas propias, de terceros y movimientos en fintech.

Extracciones en efectivo

Tope único: $10.000.000



Aplica en cajeros automáticos y ventanilla.

Saldos bancarios al cierre del mes

Personas físicas: $ 50.000.000 Empresas: $ 30.000.000



Los bancos deben reportar automáticamente cualquier saldo que supere esos montos.

Plazos fijos

Personas físicas: $100.000.000 Personas jurídicas: $30.000.000



El control incluye renovaciones y constitución de nuevos depósitos.

Movimientos en billeteras virtuales

$ 50.000.000 para personas físicas

$ 30.000.000 para personas jurídicas

Incluye ingresos, egresos y pagos internos.

Compras como consumidor final

Tope máximo: $ 10.000.000



Abarca compras con tarjeta de débito, crédito o pagos digitales.

Pagos generales

Personas físicas: $ 50.000.000 Personas jurídicas: $ 30.000.000



Incluye pagos de servicios, proveedores, colegiaturas y operaciones electrónicas.

¿Qué ocurre cuando se supera un límite?

Cuando una persona supera cualquiera de los topes de diciembre, la operación se reporta automáticamente a ARCA, lo que habilita al organismo a:

Solicitar documentación respaldatoria del origen de los fondos.

Verificar la capacidad económica declarada del contribuyente.

Ordenar retenciones preventivas de dinero.

Iniciar procesos de fiscalización o investigación.

Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Los bancos y las billeteras virtuales pueden retener temporalmente la operación hasta que la persona presente los papeles requeridos.

¿Qué documentación puede pedir ARCA?

Entre los comprobantes más solicitados figuran:

Recibos de sueldo, constancias de jubilación o resúmenes de ingresos.

Facturas emitidas (monotributo o régimen general).

Declaraciones juradas o constancias de impuestos.

Contratos de compraventa o certificaciones de operaciones.

Informes firmados por contador público.

Si la persona no logra justificar el movimiento, ARCA puede aplicar sanciones económicas o bloquear temporalmente las cuentas utilizadas.