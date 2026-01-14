En esta noticia Precios

A partir de este jueves entra en vigencia el arancel cero a la importación de celulares en todo el territorio nacional. La expectativa oficial es que implique una baja significativa de los precios. Desde el mercado, son más cautelosos.

La eliminación total del arancel para celulares fue parte de una medida gradual de recorte de los impuestos para las importaciones. Uno de los objetivos que sustentan la decisión es que se traduzca en una baja de precios al consumidor en estos productos.

Esta estrategia ya se implementó en las importaciones de bienes de la canasta básica y otros segmentos para permitir el mayor caudal de productos que empuje a la baja los precios.

En algunos productos, en especial los de gamas altas, la diferencia de precio con los vendidos en el exterior asciende al 40%. Este segmento es además el de mayor contrabando en el país, ya que uno de cada dos celulares de alta gama no tenía como destino el país.

“Un nuevo paso en la eliminación de impuestos que permitirá mayor oferta y precios más competitivos. Desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción de aranceles, los precios de celulares bajaron entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo.

Los electrodomésticos bajaron en los últimos años: en 2025, mientras la inflación cerró en 31,5%, en el rubro Equipamiento y mantenimiento del hogar aumentó un 19% en el año. En la medición porteña, el segmento registró una caída del 6,6%.

Desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (AFARTE), que nuclea a las productoras instaladas en Tierra del Fuego, explicaron que las compañías optimizaron sus procesos productivos y logísticos para mejorar la competitividad y reducir costos, para poder competir con los importados.

Desde AFARTE destacaron que el mayor desafío lo representa el contrabando: “Uno de cada tres celulares que se activa en Argentina no se fabricó aquí ni se importó legalmente”.

Además, marcaron que “a pesar de la baja del arancel del 16% al 8% en mayo pasado, la cantidad de celulares importados legalmente no se incrementó”, sino que además fue más alta en el primer cuatrimestre de 2025 que en los últimos dos. “El total de celulares ingresados al país durante 2025 fue de 334.194, mientras que en 2024 había sido de 337.194 unidades. Así, los importados legalmente representaron solo un 5% del mercado en 2025 cuando en 2024 habían representado un 6%”.

Jugadores del mercado confían en que puede haber una baja de precios, pero que estará sujeta a otras variables y no necesariamente a la baja del arancel. De hecho, explican que aún importándolos, se cargarán costos propios de la logística, la comercialización e impuestos como el IVA que pesarán sobre el precio final. Algunos indican que la carga hace que lleguen hasta 70% arriba del precio en el exterior.

Otro tema es el financiamiento. En el caso de la importación para venta, los importadores deberán someterse a condiciones que las marcas internacionales requieren a la hora de dar financiamiento. En el caso del minorista, el acceso al pago en cuotas es inexistente.

Una de las alternativas por las que podría haber baja de precios es por promociones puntuales, que ayudarían también a dinamizar el consumo de estos productos, que cerraron casi empatados 2025 después de un 2024 para el olvido.

Desde AFARTE aseguran que la posible baja de precios no será inmediata, porque si bien se reduce en un 8% la carga, “hay otros factores que siguen interviniendo en el precio final del producto, ya sea que se haya importado o fabricado en Argentina. Entre ellos, costos logísticos, de comercialización, aduaneros”.

Otros dicen haber anticipado la baja. Es el caso de iPhone, que ya aplicaron la rebaja antes de la entrada en vigencia de la norma: “Definimos trasladar este beneficio al precio final desde el momento del lanzamiento. Por este motivo, no resulta necesario aplicar nuevas reducciones en esta instancia, dado que el ajuste ya fue realizado”.

La medida se tomó “en un contexto históricamente condicionado por la carga impositiva sobre los productos tecnológicos”.