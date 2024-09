Dólar blue: qué efecto tienen sobre el paralelo el blanqueo y el anticipo de Bienes Personales

El retroceso de $ 45 del dólar informal -conocido como blue- al cierre de la semana pasada, que parecía acercar el Gobierno al objetivo de achicar la brecha cambiaria, se asoció a las medidas impositivas. Cómo jugó el anticipo de Bienes Personales y el blanqueo de capitales.

"La gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte"", declaró el ministro de Economía, Luis Caputo a mediados de julio tras el anuncio de la "fase 2" del programa con las intervenciones en el Contado Con Liquidación (CCL) y el MEP para reabsorben los pesos emitidos.

Así, cuando la semana pasada la cotización paralela bajó de los $ 1.300, muchos analistas identificaron como causa las dos medidas del capítulo fiscal (Ley 27.743), lo que convertía la declaración de Caputo en una profecía autocumplida.

Pero la postura de los tributaristas consultados por El Cronista sobre dichas contribuciones es que no son tales o de la magnitud necesaria para generar un cambio en la tendencia en la cotización, lo que refuerza que se trató de una baja estacional: la venta de dólares a principio de mes para afrontar deudas.

"Puede ser que alguna persona esté vendiendo dólares al blue para pagar el Régimen Especial de ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, pero no es lógico que lo haga porque no se puede depositar pesos que no estén justificados", afirmó CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

Así, destacó, que este movimiento de vender dólares para pagar el anticipo de Bienes Personales lo podrán hacer quienes realizaron esa compra con pesos declarados . "Si esos pesos no estaban justificados no los puede ir a depositarlos ahora", comentó.

Por su parte, el contador Marcos Felice sostuvo que "podría ser que para pagar los adelantos del REIBP y el impuesto especial del blanqueo muchos salgan a vender dólares (por escasez de pesos) y eso haga caer el blue y los dólares financieros", pero remarcó que no sería la única causa, ya que no se tratan de montos elevados o no al nivel de hacer mover las cotizaciones .

"Si blanqueas u$s 100 mil en pesos ¿Cuántos son? $ 100 millones, aún en billetes de denominación de 10 mil ¿Cuántos billetes serían? Alguno puede ser que lo haya hecho, pero tendríamos que ver gente bajando valijas y valijas para ir al banco", comentó una fuente en estricto off.

El rulo de Milei

Otra de las opciones que se destacó como factor para la baja del blue es que los contribuyentes estén haciendo el rulo que destacó el presidente Javier Milei: que estén vendiendo dólares en el blue para blanquear, y luego comprarlos nuevamente en el MEP.

Dado que, entre las operaciones permitidas, por la Ley 27.743 de Medidas Fiscales y Paliativas, para los depósitos de la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) está la compra de títulos públicos por medio de una cuenta comitente.

"Esto puede pasar, pero no sería legal porque el contribuyente declararía que tenía pesos al 31 de diciembre de 2023 (fecha de corte para la regularización) cuando en realidad no era así", destacó Domínguez en conversación con este medio.