ANSES | "No podrán jubilarse": Fernanda Raverta alertó por la no aprobación del Pago de Deuda Previsional

La titular de ANSES, Fernanda Raverta, pidió a los diputados de la oposición que permitan el tratamiento de la nueva ley de Pago de Deuda Previsional ya que, si no lo hacen, "aproximadamente 800 mil argentinas y argentinos no podrán acceder a su jubilación".

"La ley de Pago de Deuda Previsional estaba para tratarse en diciembre para que justamente no tengamos este bache y los diputados de Juntos por el Cambio y de la oposición decidieron no ir a trabajar, no sentarse en el recinto y nos quedamos sin ley", cuestionó Raverta tras inaugurar junto a la directora del PAMI, Luana Volnovich, el nuevo edificio de la obra social de los jubilados y pensionados en Mar del Plata.

El Poder Ejecutivo hizo una convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación semanas atrás, que comprenderá el período entre el 23 de enero y el 28 de febrero próximo. Este contempla un paquete de 27 iniciativas para debatir, entre las que se encuentra la legislación pedida por Raverta .

Además del mencionado Plan de Pago de Deuda Previsional, el Congreso debatirá el establecimiento de un Régimen Previsional Diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales de cajas transferidas.



"Desde el 2004 y después en 2014 contábamos con una ley que permitía jubilarse aquellos hombres y mujeres a los que les faltaban algunos años de aporte pagando su deuda y esa ley venció a principios de año", explicó en declaraciones a A24.

"Las argentinas y argentinos merecen que los diputados bajen a sesionar y que nos den esta herramienta que no es para el gobierno ni es para ANSES, sino para la enorme cantidad de 800 mil argentinas y argentinos que durante este año cumplen la edad de jubilarse y necesitan saldar la deuda de esos años de aportes", indicó.

Mientras tanto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reactivó este martes el calendario de pagos de los jubilados y pensionados con haberes mayores al piso mínimo mientras se aguarda por las fechas de cobro de febrero 2023.

El cronograma que mostrará pausas por el feriado de carnaval incluirá la última cuota del bono de refuerzo mensual de hasta $ 10.000, anunciado en diciembre por el ministro de Economía, Sergio Massa.

MI ANSES CUÁNDO COBRO: FECHAS DE PAGO DE FEBRERO 2023





El bono de $ 7000 hasta $ 10.000 para jubilados ANSES se pagará junto a los haberes actualizados en un 15,62% y de acuerdo a las fechas diagramadas por terminación de DNI.

Luego, en marzo absorberá el primer incremento de 2023 pautada en la Ley de Movilidad previsional.



CALENDARIO DE PAGOS DE FEBRERO 2022: CUÁNDO SE COBRA EL BONO DE JUBILADOS





Los jubilados y pensionados ANSES con haberes mínimos cobrarán en las siguientes fechas: