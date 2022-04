ANSES habilitó inscripción para bono de $ 18.000: podría haber demoras, pero "todas las personas podrán hacerlo"

Los trabajadores informales no registrados, trabajadores de casas particulares, monotributistas de las categorías más bajas y los jubilados podrán acceder al nuevo bono IFE 4 que ofrece la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Esta semana comenzaron a habilitarse los pasos a seguir para todos los que quieran inscribirse, el primer paso se trata de actualizar los datos personales y familiares en Mi ANSES.

Por otro lado, este jueves se activó la opción de confirmar la solicitud firmando una declaración jurada y acreditar la cuenta bancaria del beneficiario.

Desde ese entonces se empezaron a detectar demoras en los trámites. De todos modos, el organismo confirmó que pese a las dificultades todos podrán inscribirse.

Semana ANSES: última inscripción al bono IFE 4 2022; se publican los primeros resultados del Refuerzo de Ingresos y cambian todas las fechas de cobro de mayo



BONO IFE 4 ANSES: QUIÉNES PUEDEN ACCEDER

Trabajadores informales ;

; Monotributistas de las categorías más bajas (A y B)

de las categorías más bajas (A y B) Trabajadores de casas particulares que tengan entre 18 y 65 años.

de que tengan entre 18 y 65 años. Los jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos.

BONO IFE 4 ANSES: EL PASO A PASO DE LA INSCRIPCIÓN

Jueves 21 de abril: inicio de preinscripción mediante la actualización de datos personales desde la plataforma Mi ANSES;

inicio de preinscripción mediante la actualización de datos personales desde la plataforma Mi ANSES; Jueves 28 de abril: solicitud de refuerzo, aceptación de la Declaración Jurada (DDJJ) y carga final del CBU;

solicitud de refuerzo, aceptación de la Declaración Jurada (DDJJ) y carga final del CBU; Jueves 5 de mayo: resultado de solicitud;

resultado de solicitud; Sábado 7 de mayo: cierre de inscripciones al bono IFE 4.

Es importante destacar que en el último tiempo el organismo previsional comenzó a rechazar las primeras solicitudes de inscripción.

"El mensaje que le apareció no es un rechazo, ni un problema de sistemas, los mensajes que pueden aparecer después de la inscripción son: tu solicitud fue aceptada, tu solicitud fue rechazada (en este caso el mensaje explica que el refuerzo es para quienes más lo necesitan y la persona se encuentra en el universo de personas que no cumplen con los requisitos) y el tercer mensaje significa que no contamos en la base de datos con toda la información que nos permita verificar que cumple los requisitos, en ese caso, lo invitamos a la UDAI para avanzar con la solicitud", informó ANSES en diálogo con El Cronista.

DEMORAS EN LA INSCRIPCIÓN AL NUEVO BONO IFE 4 DE ANSES

Hasta el momento se registró que más de 150.000 personas comenzaron la inscripción para cobrar el nuevo bono IFE 4 y todas en simultáneo generan una lógica demora en el sistema.

"Estamos inscribiendo desde la web en simultáneo a 150 mil personas. Lógicamente hay una espera, debido a la magnitud de personas que lo están haciendo, pero con este ritmo que tenemos, en los 9 días que quedan de inscripción, todas las personas podrán hacerlo", explicaron.