ANSES: estos pensionados no cobrarán más en 2025 por no cumplir el requisito máximo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) determinó que los titulares de las pensiones PUAM y No Contributivas (PNC) que no cuenten con el requisito de residencia no podrán de cobrar el haber mensual en 2025.

La disposición vigente, que se determinó en la Resolución 918/2024, tiene el fin de controlar las prestaciones y asignaciones que proporciona el organismo.

ANSES: ¿quiénes no cobrarán en 2025?

Las personas que tengan pensiones de la administración nacional deberán tener en cuenta esta nueva condición para percibir los haberes correspondientes en 2025.

Cada titular deberá cumplir con un nuevo requisito de residencia que estableció el Gobierno. Según se detalla, el beneficiario no podrá estar ausente del territorio argentino por un período superior a 90 días.

Los datos se determinarán por las bases de datos que tiene el organismo previsional y se cruzarán con las emitidas por la Dirección Nacional de Migraciones.

Los pensionados podrán cobrar sus haberes con aumento en enero 2025.

Pensionados ANSES: ¿qué sucede si me suspenden el beneficio?

Los titulares que no hayan cumplido con la condición establecida no podrán contar con los haberes hasta que se solicite la activación y el beneficiario esté en el país.

En el caso que el incumplimiento del requisito signifique la baja de la prestación, no se podrá solicitar la reactivación de la prestación social nuevamente.

Pensionados ANSES: ¿cuánto cobro en enero?

Tras conocerse el dato de inflación, los haberes de los pensionados aumentaron según el porcentaje. Inicialmente, Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a los $ 282.684 con el bono.

A su vez, la Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez se ubicará en los $ 256.099 y la Pensión Madre de 7 hijos en los $ 335.857, incluyendo también el bono correspondiente.

Los beneficiarios recibirán un incremento del 2,4%, en relación con la inflación de noviembre.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 10 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 17 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

