Pensionados: ANSES informó que estas mujeres dejarán de cobrar en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) indicó que un grupo de beneficiarias de la Pensión no Contributiva (PNC) por madres de siete hijos dejará de cobrar en septiembre debido a que no cumplen un requisito esencial establecido por el Ministerio de Capital Humano .



La prestación destinada a familias en situaciones de vulnerabilidad social resulta incompatible con los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Pensionadas ANSES, ¿quiénes dejarán de cobrar en septiembre?





Además de no recibir una liquidación de ninguna asignación del SUAF, las mujeres que quieran mantener la PNC por madre de 7 hijos no podrán tener un empleo formal ni tampoco ningún haber remunerativo o no remunerativo.

De esta forma, en caso de conseguirlo, dejarán de percibir el monto mensual. Por otro lado, tampoco se podrá registrar bienes ni recursos de ninguna naturaleza en su declaración jurada .

Por último, tampoco podrán ser titulares de otras pensiones o de una jubilación. Sin embargo, el cónyuge o concubino puede ser acreedor de un beneficio (a excepción de la PNC por incapacidad o vejez) .

Las mujeres que reciban la PNC por madre de 7 hijos no pueden registrar un empleo formal.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la PNC por madre de 7 hijos?





Capital Humano estableció 5 condiciones básicas para acceder a esta prestación liquidada por ANSES:

Tener o haber tenido 7 o más hijos;

No tener bienes o ingresos suficientes para "mantener" a las personas que componen el hogar ( 2 haberes previsionales mínimos o menos, es decir $ 470.000 como máximo);

o menos, es decir $ 470.000 como máximo); Ser argentino o naturalizado,

En caso de ser extranjera, residir en el país desde hace quince años.

Los otros motivos de suspensión del pago son:

No actualización de los datos o informes exigidos, dar alguna información falsa sobre su situación o no retirar los haberes por más de 5 meses sin justificativo válido.

¿Cuánto cobran los pensionados en septiembre?





La PNC madre de 7 hijos equivale al haber jubilatorio mínimo y se ajusta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses antes a la fecha de cobro. Por eso, en septiembre el básico ascenderá a $ 234.540,23 junto a un bono de $ 70.000.

Por otro lado, Capital Humano también permitirá cobrar la Tarjeta Alimentar a este grupo.

Las pensionadas madres de 7 hijos podrán cobrar su prestación más la Tarjeta Alimentar.

¿Cuándo cobran los pensionados en septiembre?





El esquema de pagos comenzará el lunes de la próxima semana.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 9 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 10 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 11 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 12 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 13 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 16 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 17 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 18 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 19 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 20 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo