AMIA: masivo acto a 28 años del mayor atentado terrorista en Argentina

Hoy, lunes 18 de julio, se cumplen 28 años del atentado contra la AMIA, el mayor acto terrorista en la Argentina, que causó 85 muertos y sigue impune.

El nuevo presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina, Amos Linetzky, convocó a "seguir la tradición de hacer oír juntos nuestra voz" y "exigir justicia y castigo a los culpables y responsables del atentado" que hace 28 años destruyó el edificio de la mutual judía en la calle Pasteur.

Duro discurso del presidente de AMIA a 28 años del atentado

"La causa judicial es un fracaso humillante para la Argentina. No se ha podido atrapar ni siquiera a uno de los múltiples responsables de semejante atrocidad. Los canallas, miserables y asesinos de 85 personas siguen disfrutando de su vida diaria, paseando por el mundo con total libertad. ¿Cómo se explica tanta impunidad?", planteó Linetzky.

Y continuó: "La Causa AMIA es uno de los reflejos más vergonzosos de la historia argentina, una de las grandes deudas de la democracia, una imagen que detestamos mirar porque nos muestra un fracaso humillante. Sigue transcurriendo el tiempo y continuamos sin avances de la investigación del peor atentado terrorista sufrido en nuestro país".

¿Cuándo fue la última vez que la Fiscalía Especial a cargo de Sebastián Basso y Gonzalo Miranda produjo al menos una novedad en la causa?

Y apuntó contra la Fiscalía Especial: "No estamos al tanto de que les hayan quitado recursos. Entonces, ¿a qué dedican sus jornadas ocupando una de las fiscalías más grandes del país?".





Linetzky remarcó que " está clara la responsabilidad en el atentado de los altos funcionarios del Gobierno iraní de aquella época , así como miembros operativos de Hezbollah". Y recordó que "esas personas tienen pedido de captura internacional y no deberían poder salir de las fronteras de los países que los protegen".

Con la consigna "Volvemos a Pasteur" y "28 años, la misma impunidad", después de dos años con actividades virtuales por la pandemia de coronavirus, la AMIA realizó hoy su tradicional acto en el barrio de Once, donde Linetzky -quien asumió el mes pasado al frente de la mutual- fue uno de los oradores principales, junto a Anita Weinstein, sobreviviente del atentado, y a tres familiares de víctimas fatales: Sofía Guterman, mamá de Andrea; Jennifer Dubín, hija de Norberto; y Marina Degtiar, hermana de Cristian.

"A pesar del paso del tiempo y la impunidad vigente en la causa, el reclamo debe seguir más vivo que nunca. A 28 años del peor ataque terrorista que sufrió el país, volveremos a estar presentes frente al lugar que se intentó destruir, para manifestarnos a favor de la paz, la justicia y la defensa de la vida", dijo Linetzky en la previa del acto.



"Los fiscales tienen la obligación de monitorear de forma permanente los movimientos de los acusados que tienen pedido de captura internacional y cuando abandonan Irán y El Líbano deberían ser arrestados", destacó el referente de la comunidad judía, quien luego se quejó de que los apuntados por la Justicia argentina "viajan libremente por distintos países". Asimismo, al recordar al fallecido fiscal Alberto Nisman, Linetzky pidió el "esclarecimiento" de su muerte.

Además, reclamó que la causa AMIA tenga "un juez permanente y no designaciones transitorias que cambian cada seis meses".

"Cuando la Justicia es tan ineficiente, tan lenta, tan inútil, la República pierde uno de sus pilares básicos y se derrumba", bramó Linetzky. Y agregó: "No hay excusas cuando se trata de un crimen de lesa humanidad".

La polémica por el avión venezolano-iraní también se coló en el discurso del titular de la AMIA y denunció que "en materia de lucha contra el terrorismo la Argentina está exactamente igual que hace 30 años, cuando se sufrió el atentado contra la Embajada de Israel".

"No hemos aprendido nada: nuestras fronteras siguen siendo permeables, nuestros controles, débiles. ¿Qué estamos esperando para reaccionar? ¿Qué ha hecho en todos estos años para contener la amenaza terrorista?", planteó.

Como cierre, el referente de la comunidad judía subrayó que el pedido de justicia "no tiene banderas políticas y debe ser independiente de cualquier interés partidario".



Como sucede en cada acto, a las 9.53, hora exacta en que el coche bomba explotó contra la sede de la AMIA, se escuchó el sonido de la sirena y luego se leyeron los 85 nombres de las personas que fueron asesinadas, mientras sus familiares encendieron velas en su memoria.

Con memoria y sin justicia: "Pasaron 28 años y nos duele tener que repetir que por el atentado a la AMIA no hay un solo responsable condenado", planteó el titular de la AMIA

La conducción de la AMIA fue recibida el viernes por el presidente Alberto Fernández. En ese encuentro, el mandatario ratificó su compromiso por el esclarecimiento de los atentados a la sede de la mutual judía y a la embajada de Israel, así como en la lucha contra el antisemitismo .



TODOS LOS NUEVOs homenajeS A LAS VÍCTIMAS DE LA AMIA y un reclamo que sigue, como la impunidad

En las últimas semanas, la AMIA difundió distintas campañas digitales con la consigna de que "la transmisión de la memoria de generación en generación es fundamental" y para mantener vivo el pedido de justicia por el atentado.

Se reunió a 23 artistas argentinos para que interpreten, junto a sus hijos, la canción de Víctor Heredia titulada 'No tiene olvido el amor', escrita especialmente para este aniversario.

para que interpreten, junto a sus hijos, la canción de Víctor Heredia titulada 'No tiene olvido el amor', escrita especialmente para este aniversario. Se convocó a casi 80 referentes del mundo de la cultura y el espectáculo, para ponerle voz a un video a la historia de cada víctima fatal, contando quiénes eran, sus sueños y proyectos.

y el espectáculo, para ponerle voz a un video a la historia de cada víctima fatal, contando quiénes eran, sus sueños y proyectos. El artista Nandon llevó adelante un proyecto en el Mes de la Memoria con una intervención integrada por 500 carteles colocados en las calles cercanas a Pasteur 633.

Se presentó un sitio web que reúne las fotos, los nombres y las historias en formato video de las 85 personas asesinadas en el atentado, que puede visitarse en este link

El peor atentado terrorista en la Argentina causó la muerte de 85 personas.

Linetzky, el nuevo titular de la AMIA, destacó que la AMIA desde 1994 "sumó a su misión principal el objetivo irrenunciable de buscar justicia por el atentado terrorista del que fue víctima directo". Y explicó que denunciar "la impunidad vigente y reclamar justicia por las 85 víctimas fatales es desde entonces parte constitutiva, fundamental, de nuestra misión".

"Pasaron 28 años y nos duele tener que repetir que por el atentado a la AMIA no hay un solo responsable condenado", concluyó el dirigente.