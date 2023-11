Alquileres en dólares: cuál es el plan de Jorge Macri para regularlos en la Ciudad y el control de plataformas

En horas decisivas en la designación de las cabezas de los ministerios del Gobierno porteño de Jorge Macri, quien ya fue designado para el puesto de jefe de Gabinete, Néstor Grindetti se refirió al futuro de los alquileres, que cada vez se ajustan más en dólares, y de las plataformas de temporarios en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).



El intendente en licencia de Lanús, que fue confirmado en los últimos días por el jefe de Gobierno electo, en conversación con Futurock, afirmó que se debe trabajar para la regulación de los alquileres temporarios a través de plataformas, sin que ello implique un impedimento .

"La gente que está en el tema del turismo lo ha manifestado. El tema de las regulaciones es justamente lo que tiene que hacer el Estado. Lo tiene que hacer de forma razonable ", sostuvo quién fue candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires de Patricia Bullrich.

Así, el próximo 10 de diciembre, cuando el primo de Mauricio Macri inicie una nueva gestión en la capital, quien ocupará el puesto de Felipe Miguel, se encargará de una de las mayores problemáticas que acarrea la capital. "Lo que hay que hacer es regularlo, pensando en la gente y no en el sector", agregó.

La utilización para fines turísticos con valores en moneda extranjera llevó a que sean cada vez menos las unidades que se ofrecen en el mercado de propiedades, además de traccionar un alza en los precios que superar el de los alquileres tradicionales .



Pero la iniciativa de regularlo no sería un invento del intendente en licencia del conurbano. En septiembre pasado, en la ciudad de Nueva York entró en vigencia una legislación que limita los alquileres por menos de 30 días a un máximo de dos inquilinos por unidad. Además de obligar a los dueños a registrarse frente a las autoridades locales y presentarse con los inquilinos durante la vigencia del contrato.

La antesala

El proyecto conjunto de la senadora por Santa Cruz, Ana María Ianni (Unión por la Patria) y por Mendoza, Mariana Juri (Juntos por el Cambio) obtuvo en agosto pasado el dictamen de comisión y se encuentra a la espera de su tratamiento.

La iniciativa presentada por ambas fuerzas propone la creación de un registro a nivel nacional de los inmuebles que se alquilan de forma temporal con fines turísticos y la prohibición de cobro en dólares, a los fines darles garantías tanto a los inquilinos como propietarios.

De aprobarse, las plataformas como Airbnb deberían solicitar datos a los propietarios para luego suministrarlo al estado mediante el Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario . Si bien, en la capital encuentran en vigencia una ley de 2019 que obliga la inscripción de dichas operaciones, son pocos los que la cumplen.

"No pensamos en desestimar este tipo de oferta ni a las plataformas, queremos dar fin a una competencia desleal, porque no hay normativa, y afecta incluso el precio de los alquileres permanentes. Es modalidad que está en una situación de informalidad, que no brinda los servicios como corresponde", argumentó Ianni en del debate de comisión.

Lo que se manifestó en los datos que expuso el senador Mariano Recalde (UxP), quien aseguro que en la CABA "hay 26.000 unidades ofrecidas por la plataforma (Airbnb), y solo 583 están registradas".