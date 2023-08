Oficialismo y oposición acordaron avanzar en la regulación: cuáles serían los ejes

En paralelo al debate de la reforma de la Ley de Alquileres, el Senado inició el tratamiento en comisión de otro proyecto vinculado al asunto. Este mediodía se puso en marcha la discusión, también en comisión, de una ley que regule los alquileres temporarios destinados al turismo.

Las comisiones de Legislación General y de Turismo del Senado debatieron este mediodía dos proyectos de ley que apuntan a regular los contratos de alquiler temporario de vivienda para uso turístico . Uno de ellos era impulsado por la oficialista Ana María Ianni (Santa Cruz). El otro tiene como autora a la radical Mariana Juri (Mendoza).

Ambas legisladoras apuntaban y lograron acercar posiciones y terminaron dictaminando un único texto consensuado, y así dejaron el tema listo para ser llevado al recinto.

El tema se puso en la agenda luego de que este martes la cámara que lidera Cristina Kirchner comenzara a discutir la reforma de la Ley de Alquileres que rige desde 2020 y que la semana pasada fue aprobada en Diputados.

En esa misma sesión, la diputada camporista Paula Penacca propuso incluir en el temario una iniciativa de su autoría que apunta a regular los alquileres temporarios. Pero no reunió los votos suficientes. Ahora, el tema se trasladó al Senado.

¿Qué dicen los proyectos que buscan regular los alquileres temporarios?

Tanto la iniciativa impulsada por Ianni como por Juri apuntaban a regular una actividad que está fuera del marco normativo del Estado. Tal cual explicó la mendocina, "en nuestra legislación civil no existe el alquiler temporario". De allí que, apunta a que, en primer lugar, se incluya la modalidad dentro del Código Civil .

Para Juri, la inclusión de la modalidad apunta a preservar a las partes: tanto inquilino como propietario. Y pone el siguiente ejemplo: "¿Qué pasa si le alquilás tu departamento a una familia, con menores, y después no se van? ¿cómo lo desalojás?" o bien, "¿a quién le reclama el inquilino si le roban sus pertenencias mientras se encuentra fuera de la propiedad?".

"No tenés a quién reclamarle porque no es una actividad regulada", sintetizó la mendocina. Tampoco existe ningún tipo de contrato como sustento para hacer reclamo alguno. Cuanto mucho, un mensaje de texto o mail en que quedó registrado el acuerdo.

El objetivo de las autoras de los proyectos es avanzar en un texto consensuado.

Tanto la iniciativa de la santacruceña como de la mendocina establecen que la locación de un inmueble se considere de alquiler temporario debe rentarse entre 1 y 90 días, tal cual lo contempla la Organización Mundial del Turismo.

Además ambas senadoras proponen la creación de un registro de viviendas de alquiler turístico temporario, y colocan al Ministerio de Turismo como autoridad de aplicación.

Algunos datos a tener en cuenta es que ninguno de los dos proyectos establece la creación de impuestos . Más, bien, se limitan a establecer cuestiones como la obligación que tienen las plataformas que publicitan este servicio a publicar número de registro, así como también se establecen algunos parámetros mínimos en seguridad, salubridad, higiene, accesibilidad.

Ambos proyectos también incluyen responsabilidades legales para las plataformas y anfitriones. Y, en el caso de Ianni también se crea un régimen sancionatorio.

Además, tal cual explicó Juri a El Cronista, en caso de sancionarse la ley, quedará en manos de cada provincia establecer las condiciones que deberán tener las propiedades o incluso definir algún tipo de clasificación o categoría como, por ejemplo, rige en los hoteles (estrellas).

Los fundamentos

"La actividad de los Alquileres Temporarios Turísticos (ATT) no debe ser prohibida ni tampoco absolutamente desregulada, sino que debe adoptarse el criterio de una regulación adecuada, de manera tal que, mientras se contribuya al desarrollo equilibrado de la llamada economía de plataformas (o economías colaborativas), se proteja a los consumidores y usuarios (en su vida, salud, seguridad y derechos), a los destinos turísticos (en la planificación de su desarrollo urbanístico y en la preservación de las condiciones de buena convivencia social y vecinal), se garantice una competencia justa con los restantes actores de la industria turística, fiscalidad equitativa y condiciones justas de trabajo", planteó Juri en los fundamentos de su proyecto.

En tanto, Ianni fundamentó que desde el Estado se deben brindar "las herramientas de gestión y la generación y armonización de las normas de protección de las personas usuarias, consumidoras y prestadoras de los servicios turísticos en un marco de transparencia, eficacia, competitividad y sostenibilidad para nuestros destinos turísticos".

Al mismo tiempo, planteó que "una de las actividades relevantes en la conformación de la oferta turística es el alojamiento que en cualquiera de sus modalidades y categorías debe contar con un marco regulatorio adecuado que garantice el correcto cumplimiento del servicio".

"No pensamos en desestimar este tipo de oferta ni a las plataformas, queremos dar fin a una competencia desleal, porque no hay normativa, y afecta incluso el precio de los alquileres permanentes. Es modalidad que está en una situación de informalidad que no brinda los servicios como corresponde", destacó la senadora del Frente de Todos durante el debate en comisión.