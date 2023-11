Nueva ley de alquileres: no subió la oferta de departamentos y siguen firmándose contratos en dólares

A casi un mes de que entrara en vigencia la nueva Ley de Alquileres, la cantidad de casas y departamentos en oferta se mantiene en su piso histórico y los pocos contratos que se cierran se hacen en dólares, en el mercado paralelo.

"La cantidad de departamentos en oferta bajó en el último mes. Pero, como contrapartida, creció un 30% la demanda. Los propietarios eligen quitar el inmueble del alquiler y volcarse al temporario y contratos en dólares, aunque la Ley lo prohíba", explicó Iván Ginevra, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).

Según datos de Reporte Inmobiliario, en octubre, sólo existían 484 departamentos en alquiler en CABA. Las unidades grandes eran las que más escaseaban: 77 departamentos en alquiler eran de tres ambientes y apenas había nueve de cuatro ambientes publicados. "Esos números están muy similares y hasta peores. No se incrementó la oferta. Sigue en su piso histórico", agregó Ginevra.

Las inmobiliarias aseguran que la oferta es más chica que hace un mes. "Tenemos menos unidades en alquiler que el mes pasado. Nadie quiere alquilar con esta ley. Las operaciones que se hacen son por fuera de nuestra inmobiliaria, en dólares y con acuerdo entre las partes ", agregó Martín Boquete, director de Toribio Achaval.

Para Jorge Toselli, dueño de JT Inmobiliaria, la situación es prácticamente la misma. "Tenemos un 20% menos de propiedades en oferta que hace un mes. La situación es desesperante para inquilinos y para propietarios", dijo el broker que tiene presencia en Recoleta y Palermo.

Los cambios con más polémica

La principal crítica de la nueva ley es que mantiene los contratos a tres años pero cambia el sistema de indexación : ahora, las actualizaciones se ajustan cada seis meses, según el índice Casa Propia, que tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año (Ripte) y el promedio de la inflación del mismo período .

El dictamen establece tres años como plazo mínimo legal de alquiler y agrega que "los contratos de locación con destino" para vivienda serán estipulados "en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses". Es decir, prohíbe la dolarización de los alquileres, algo que se impuso fuertemente en el último año.



La Ley de Alquileres se aprobó con cambios hace apenas un mes

Sin embargo, según los empresarios inmobiliarios, los contratos en dólares continúan. " Es la única forma que los propietarios se sienten seguros de no perder contra la inflación ", explicó Boquete.

Otro de los puntos más polémicos de la norma es que modifica el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y toma el Coeficiente Casa Propia, que publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

"No vemos que la oferta de alquileres se esté recuperando porque reina la incertidumbre. Los propietarios no están de acuerdo con el nuevo índice que va por detrás de la inflación. No vemos que en este contexto se vaya a recuperar la oferta ", señaló Fabián Achaval, dueño de la inmobiliaria homónima.

La oferta de alquileres está en su piso histórico, 20% por debajo del mes pasado

El índice Casa Propia no es sencillo y esta es una de las principales críticas de las inmobiliarias. " Se calcula tomando las últimas 12 variaciones mensuales de los salarios y sacando un promedio de ellas. A eso, se lo multiplica por 0,9. Después, se toman las últimas 12 variaciones mensuales del IPC y se las promedia. El que de más bajo va a ser el valor de actualización del mes ", explicó Federico González Rouco, gerente de Créditos y Alquileres del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC).



El pedido para que se derogue

Para los empresarios inmobiliarios, la nueva ley perjudica aún más al mercado de los alquileres.

Durante octubre, los precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires subieron un 21%, según un relevamiento de Mercado Libre y la Universidad de San Andrés. Con un dato más que interesante: el 65% de las publicaciones se registraron en dólares.



"Ante este escenario, venimos pidiendo reuniones con Sergio Massa y diferentes autoridades del Gobierno. Pero en todos los casos nos dicen que eso se hará después del balotaje del 19 de noviembre", contó Ginevra.

"Nuestro pedido es claro: queremos que se derogue la Ley y que el mercado se vuelva a discutir de manera libre entre las partes", concluyó.