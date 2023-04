Las empresas concesionarias advierten por la "imposibilidad de continuar brindando servicios"

Las cámaras de transporte automotor de pasajeros que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) rechazaron este jueves las acusaciones de "lock out patronal" esbozadas por el Ministerio de Transporte ante el cese de actividades de 23 líneas de colectivos de la empresa Metropol y advirtieron por la "imposibilidad de operar bajo estas condiciones".

A través de un comunicado firmado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (A.A.E.T.A.); la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A); la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.); la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A.) insisten en la "crisis" que experimenta el sector ante el "incumplimiento" por parte del Estado Nacional de los desembolsos en compensación de tarifas y determinación de subsidios.

"No existe ningún Lock Out patronal sino un ahogo persistente de las empresas de transporte ya que no tienen la atribución (como otras actividades si tienen, incluyendo a nuestros proveedores) de fijar un 'precio' que cubra los desajustes que una inflación récord en 30 años produce en los costos de esta actividad" , señala el texto.

Además, catalogaron de "inadmisible y amenazante" la intimación librada por la cartera de Transporte de la provincia de Buenos Aires a retomar las operaciones a fin de no proceder con la quita de las concesiones.

"Cuando la actividad cuenta con un marco regulatorio y contractual preciso el cual es incumplido por el Estado Nacional, en quien las autoridades de la Pcia de Buenos Aires y CABA han delegado la competencia de Tarifas y Determinación de Compensaciones o Subsidios" , puntualiza la misiva.

El titular de la administración de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, aseguró el martes que la compañía "recibe exactamente lo mismo que otras empresas" , en relación con los desembolsos que reclaman y adelantó que desde el Gobierno local se iniciarán "los procedimientos de caducidad de concesión" .

"Metropol está recibiendo los mismos subsidios que cualquier otra empresa. No entiendo como no tiene para operar siendo que recibe exactamente lo mismo que otras empresas" , sentenció el funcionario en declaraciones a la prensa.



La empresa Metropol mantiene este jueves la interrupción total de 23 líneas de colectivos de circulación en el AMBA en rechazo al "incumplimiento" de un fallo judicial por parte de Ministerio de Transporte de la Nación.

"Pedimos disculpas nuevamente a nuestros pasajeros por esta situación, inédita en 26 años de trayectoria como operadores del transporte público de pasajeros, pero es una consecuencia inevitable producto de los reiterados incumplimientos del Ministerio de Transporte de la Nación" , señaló la compañía en redes sociales.

Así y por segundo día consecutivo, los ramales 65, 90, 151, 176, 194, 195, 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 504, 507, 510 y 670 no harán su recorrido por tiempo indeterminado.