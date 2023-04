Paro de colectivos: la drástica decisión que tomará el Gobierno bonaerense con Metropol

El Gobierno bonaerense se dispone a tomar medidas para quitar la concesión de la empresa de colectivos Metropol, la cual se encuentra en una medida de lockout debido a un reclamo de subsidios.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, aseguró que Metropol recibe la misma cantidad de subsidios que otras empresas y que, por lo tanto, no tiene razones para no poder operar. Además, anunció que se iniciarán los procedimientos de caducidad de concesión por no cumplir con el servicio público que brinda.

El funcionario subrayó que "un juez hace 20 meses le dio una medida cautelar", y agregó:: "Hace 20 meses estamos con la cautelar y parece que es para siempre. La cautelar no resuelve la cuestión de fondo".



"Los intimamos y vamos a iniciar los procedimientos de caducidad de concesión si no cumplen con los servicios. Es un servicio público concesionado, si no lo cumplen está dentro de las potestades caducar la concesión", sentenció D´Onofrio.

En ese sentido, remarcó: "Hay un juez que tiene que determinar. Ahora el juez hace la más cómoda, hace 20 meses emite la cautelar y no resuelve la cuestión de fondo. Eso complica a casi un millón de bonaerense"



La administración bonaerense emitió un comunicado ante la medida de fuerza iniciada por la empresa, en la que se intimó a cumplir con el servicio o enfrentar la caducidad de la concesión. El ministro D´Onofrio destacó que el gobernador Axel Kicillof hizo gestiones para evitar la interrupción del servicio y afirmó que exigirán que se cumpla con lo que indica la concesión.

La medida de fuerza de Metropol afecta a más de 30 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El conflicto se agravó al no haber llegado a un acuerdo con el Gobierno y, por lo tanto, el paro total continuará afectando a 23 líneas de colectivos que conectan la Ciudad con localidades bonaerenses, sin plazo determinado.