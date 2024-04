Alerta AUH ANSES: el Gobierno confirmó un extra de $ 99.000 en mayo, ¿quiénes lo cobran?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) se prepara para destinar los haberes correspondientes a mayo 2024 para todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En ese sentido, y teniendo en cuenta que los beneficiarios de las asignaciones familiares recibieron un incremento del 27,2% , el Gobierno dio a conocer que abonará un extra de hasta $ 99.000 para este grupo.

Dicha medida está vinculada con el aumento sobre los montos de la Prestación Alimentar (exTarjeta Alimentar), resolución que adoptó el Ministerio de Capital Humano para " recomponer el poder de compra" .

AUH ANSES: ¿cuánto cobro en mayo 2024?

Los titulares de la AUH cobrarán en mayo un haber bruto de $ 52.554, aunque con la retención del 20% que aplica ANSES los valores a percibir quedarán en $ 42.043.

Para acceder al monto retenido por el organismo previsional, los beneficiarios tendrán que presentar al término del 2024 la Libreta AUH. Allí, se verificará el cumplimiento de los requisitos escolares y el calendario de vacunación .

¿Cuáles son los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar en mayo 2024?

Mediante la Resolución 111/2024, el Gobierno confirmó un nuevo aumento sobre los montos de la Tarjeta Alimentar. El beneficio tiene como objetivo ayudar a los sectores más vulnerables que no pueden acceder a la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

CATEGORÍA MONTOS ACTUALES EN MAYO 2024 Personas que perciben la AUE $ 48.125 Familias con un hijo $ 48.125 Familias con dos hijos $ 75.468 Familias con tres o más hijos $ 99.531

Cómo acceder a la Tarjeta Alimentar

Para corroborar si accedo al beneficio alimentario, es necesario cumplir con el siguiente listado de requisitos:

Personas que cobren la AUH con hijas/os de hasta 14 años inclusive.

con hijas/os de hasta 14 años inclusive. Personas embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la AUE .

. Personas con hijas/os con discapacidad que cobren la AUH , sin límite de edad.

, sin límite de edad. Madres que perciben una PNC para Madre de 7 hijas/os

No obstante, los titulares de ANSES no tendrán que inscribirse para cobrar la Tarjeta Alimentar, dado que el organismo previsional se encarga de cruzar los datos y así certificar si son compatibles o no.

Cómo consultar el saldo de la Tarjeta Alimentar

A través de homebanking

Por cajero automático : con la tarjeta AUH o alimentAR

: con la tarjeta AUH o alimentAR Banco Nación : 0810-666-4803

: 0810-666-4803 Banelco : 011-4320500

: 011-4320500 Red Link : 0800-222-7373

: 0800-222-7373 Tarjeta Alimentar de débito VISA : 010-666-3400

: 010-666-3400 Mastercard Azul: 0800-555-0507

Fechas de pago AUH mayo 2024: ¿cuándo cobro?