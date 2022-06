Alberto Fernández le pidió a Diputados por la reforma judicial: "No la trataron y lograron la impunidad de narcotraficantes"

El presidente Alberto Fernández decidió hoy reabrir el debate por la reforma judicial. En un acto en la ciudad de Santa Fe, le pidió a la Cámara de Diputados de la Nación que trate el proyecto de ley de Reforma de la Justicia Federal impulsado por el Gobierno que logró media sanción en agosto de 2020.

"Yo mande una ley de reforma judicial que el Senado trató y la Cámara de Diputados no quiso, con el argumento de que esa ley buscaba la impunidad de alguien (Cristina Kirchner). Lo que lograron es la impunidad de los narcotraficantes y de las grandes corporaciones criminales que se han asentado en la Argentina", aseguró este mediodía.



"Había un lugar que nos preocupaba: Rosario. La ley quedó varada y días atrás, hablando con el gobernador, él me comentó una idea que tenían los senadores y diputados de Santa Fe, que era convertir en ley parte de la ley que yo mandé para apurar esos juzgamientos y terminar cuanto antes esa lucha que tiene contra el narcotráfico. Y le dije: ‘¡Que lo hagan!'", indicó el Presidente.



Alberto Fernández junto al gobernador de la provincia, Omar Perotti, y al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

En este sentido, hizo un llamado a los legisladores que frenaron la iniciativa del oficialismo : "Y yo quiero decir desde aquí que le pido públicamente al Congreso de la Nación que cuanto antes debata esa ley y la saque porque Rosario y la Argentina la necesitan"

Alberto Fernández dio estas declaraciones en el acto por el inicio a las obras de ampliación de las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario. Allí dijo también que "no necesitamos una Argentina central fuerte y Argentinas periféricas" y aseveró que cree en la necesidad de una "Patria fuerte con un cuerpo robusto".

"Las normas dicen que somos un país federal pero no actuamos como un país federal. Voy a trabajar hasta el último día que me toque ser presidente para hacer más federal a la Argentina", apuntó el Presidente.

Críticas a Mauricio Macri