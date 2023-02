Alberto Fernández hizo una controvertida defensa de su gestión: "Solo China nos supera"

El presidente Alberto Fernández diserto en un acto por la firma del convenio para construir una sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en Berazategui, en el que realizó un repaso de distintas etapas de su gestión, la cual será evaluada en las próximas elecciones nacionales.

El jefe de Estado hizo especial énfasis en el balance de la gestión post-pandémica con una controvertida defensa acerca del crecimiento económico, en la que afirmó que la Argentina es el segundo país en el mundo con una recuperación superior al 16% .

"No nos equivocamos en muchas cosas. Debemos haber cometido errores, porque todos somos susceptibles de equivocarnos, pero los errores que cometimos nunca fueron en perjuicio de la gente y fueron de buena fe", enfatizó.



En la misma línea, culminó: "Cuando miramos qué nos pasó en los dos últimos años, ahí tenemos muchos datos para darnos cuenta de que no estuvimos equivocados. La Argentina en los dos últimos años, su economía, creció más del 16%. Eso nos convierte en el segundo país del mundo que más ha crecido en los dos últimos años, sólo China nos supera en crecimiento ".



La desmetida a Alberto Fernández por sus declaraciones de la economía

Sin embargo, el portal de verificación del discurso público Chequeado revisó la afirmación y remarcó que la economía argentina no fue la segunda sino la sexta que más creció respecto de 2020 , según datos del Banco Mundial.

Aunque la base de comparación que tomó Fernández fue sobre un nivel de actividad que estaba caído por la pandemia (-9,9%), si se toman los números previos de 2019, el país ocupó el puesto 27 entre 54 naciones con crecimiento económico.

El balance de la pandemia

En otro apartado de su alocución, el Presidente dijo que durante la gestión de la pandemia se hizo enfoque en el sostenimiento de las fuentes de trabajo "para que después esas empresas puedan seguir produciendo con todo su vigor y personal.

Y agregó: "Algunos me decían: ‘No hagas esas cosas, los que se tengan que morir se van a morir'. Y yo, entre la economía y la vida, opté por la vida, y no me equivoqué (...) Salvamos a más de 10 millones de argentinos porque pusimos en valor el Estado y hoy podemos decir que no hubo un solo argentino enfermo que se haya quedado sin atención médica".

Nos ocupamos de las infancias y adolescencias porque ese es nuestro presente y futuro.



En Berazategui, 7 mil estudiantes recibirán mobiliario escolar en sus escuelas. Debemos garantizarles una vida digna, que aprendan, se diviertan y compartan con otros %u2B07%uFE0F pic.twitter.com/3URFdoxAde — Alberto Fernández (@alferdez) February 10, 2023

Después, Fernández siguió: "Gracias a Dios, seguimos adelante y los resultados dan cuenta de que no nos equivocamos; no nos equivocamos en muchas cosas. Debemos haber cometido errores, porque todos somos susceptibles de equivocarnos, pero los errores que cometimos nunca fueron en perjuicio de la gente y fueron de buena fe, fueron honestamente cometidos".

La mención a la interna

Tras ser objeto de confrontación por parte de diversos ministros de su Gabinete en las últimas semanas, el jefe de Estado aseguró hoy que está "cada vez más atento al murmullo de la gente y menos el griterío de la política" , a la vez que pidió "a los compañeros y a las compañeras, más unidad que nunca".

Días atrás, Fernández fue consultado el enojo de Eduardo "Wado" de Pedro, funcionario del entorno de Cristina Kirchner, quien filtró su descontento a los medios tras no haber sido invitado a una actividad oficial con Lula da Silva: "No voy a dedicar un segundo a eso. Sé con quién puedo gobernar y con quien no".