Alberto Fernández defendió a Cristina Kirchner en el juicio por Vialidad: las frases más polémicas

El presidente Alberto Fernández negó hoy la existencia de "arbitrariedades" en la distribución de obra pública nacional y sostuvo que le llama "mucho la atención" lo que se debate en el juicio oral por presuntas irregularidades en la provincia de Santa Cruz, al declarar como testigo y responder preguntas de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El Presidente sostuvo que se trata de "decisiones políticas, no judiciables", al declarar como testigo ante el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio que se sigue a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros imputados por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Alberto Fernández prepara el discurso del 1 de marzo: qué proyectos clave anunciará en el Congreso

"Me llama mucho la atención lo que estamos discutiendo en este juicio porque son decisiones políticas, no judiciables", afirmó el Presidente durante su declaración en el marco de una causa denominada como "Vialidad".



Además, negó "arbitrariedades" en la distribución de obra pública nacional y descartó haber recibido instrucciones durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner para favorecer a Santa Cruz o a algún empresario en particular.



"Definitivamente no", respondió al ser interrogado sobre si supo de algún tipo de "acuerdo de voluntades" para beneficiar a Santa Cruz mientras fue jefe de Gabinete o en algún otro momento, y además aclaró que en el Estado "hay delegación" de funciones y "no existe posibilidad de que el Presidente pueda conocer cada obra pública".



El cruce con el fiscal

Alberto Fernández cruzó al fiscal de juicio, Diego Luciani, después de que este le mostrara una planilla y le insistiera en preguntarle sobre un anexo del presupuesto.

"Usted no me escuchó bien antes o tiene un problema de comprensión", le recriminó Fernández a Luciani.

El presidente del tribunal Jorge Gorini intervino y el mandatario le bajó el tono a sus palabras: "De ningún modo quise faltarle el respeto al doctor", en referencia al fiscal que impulsa la acusación contra Cristina Kirchner.

El juicio

Fernández concurrió en persona a declarar ante el Tribunal Oral Federal 2, en el juicio que se realiza de manera semipresencial en Comodoro Py 2002, donde arribó pasadas las 9.30 en automóvil.



El Presidente ingresó directo a la sala de audiencias en el planta baja del edificio, que amaneció con un fuerte operativo de seguridad, y tras prestar juramento de verdad comenzó a responder preguntas que Beraldi le hizo de manera remota, conectado a través de la plataforma Zoom.

Tregua Alberto Fernández y Cristina Kirchner: reapareció Wado de Pedro como garante, ¿por qué le dicen 'fantasma'?

A la sala de audiencias ingresaron el Presidente, los tres jueces Jorge Gorini, András Basso y Rodrigo Giménez Uriburu y un secretario del Tribunal, Martín Cisneros, mientras que las restantes partes se conectaron de manera remota.



Desde el reinicio del debate oral tras la feria judicial de enero ya declararon como testigos otros exjefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre ellos Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.



Los testimonios fueron pedidos por el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, durante la etapa de instrucción suplementaria preparatoria del juicio en 2018.



El Presidente respondió hoy preguntas de las defensas de los acusados que pidieron su testimonio y luego de las restantes partes. Para el lunes próximo está citado el presidente de la Cámara de Diputados y exjefe de Gabinete, Sergio Massa, quien declararía por videoconferencia.



En la causa se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública vial a empresas de Báez en Santa Cruz.