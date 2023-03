El escándalo que se desató en Rosario en los últimos días sumado al despliegue de gendarmes para combatir el narcotráfico dejó en evidencia un profundo entramado de operaciones delictivas, transacciones oscuras de fondos y financiamiento de grupos criminales que van más allá de las fronteras de Santa Fe y que existen en la Argentina para sustentar el millonario negocio de las drogas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) registró un incremento de reportes de operaciones sospechosas (ROS) realizadas en Rosario vinculadas al narcotráfico. No es casual que el Gobierno haya definido avanzar con la instalación en Santa Fe de una oficina de la UIF para poder controlar de cerca los flujos financieros y, principalmente, el lavado de activos asociado a los narcos.

El escalofriante alerta de los fiscales de Rosario, en la primera línea de fuego contra el narco



El plan anti-narco del Gobierno: cuatro ministerios, el Ejército y la Gendarmería



Pero todo esto es apenas la punta del iceberg: el último informe del Comité para la prevención de la lucha de lavado que hizo una "Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y la de Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva" desplegó un alarmante diagnóstico certero de los riesgos a los que se encuentra expuesta hoy la Argentina en materia de narcotráfico.





Perfil del narcotráfico

Según este informe al que tuvo acceso El Cronista, se detectaron unas 41 organizaciones criminales de envergadura en el país relacionadas con el narcotráfico en nuestro país que presentan las siguientes características:

1. ESTRUCTURA. Se conforman en torno a familias dedicadas a negocios ilícitos (estructura de clanes familiares), y su liderazgo y organización se sostiene en la confianza producto de los vínculos familiares.

2. LÍDERES. Suelen ser organizaciones horizontales en términos jerárquicos, con el reconocimiento de uno/a o pocos/as líderes que ofician de mandos centrales.

La mafia de Rosario envió mensajes a la familia Messi

3. FUNCIONES. Pueden poseer altos niveles de organización, con división de funciones de inversión, logística, compra y venta de estupefacientes y estructuras de lavado de activos.

4. ZONAS. Abarcan zonas geográficas reducidas, sin llegar a controlar territorialmente ciudades o provincias enteras. Suelen mantenerse en el territorio del cual son oriundas.

5. CONEXIONES. Cuando presentan conexiones con otros países, suele tratarse de países limítrofes de la Argentina.

6. MODUS OPERANDI. Utilizan la violencia indirecta (coerción y corrupción) más asiduamente que la violencia directa.

7. GANANCIAS. No suelen ostentar sus ganancias, sino que intentan mantener un bajo perfil de cara a la sociedad.

Se estima que hay 41 organizaciones criminales de envergadura en el país

A partir del entrecruzamiento de información de las distintas agencias públicas, se detectó un primer listado tentativo de 41 organizaciones criminales identificadas como las de mayor envergadura.

Además, se ha estimado un mínimo de 150 organizaciones de menor tamaño operando en la zona.



Para ello se recabó tanto información cuantitativa (cantidad de integrantes de las organizaciones, geografía operativa, actividades delictivas, expedientes judiciales) como cualitativa (descripción de las modalidades delictivas y la estructura organizativa del grupo criminal) y se realizó un proceso de revisión, normalización, procesamiento y sistematización de datos.



Tensión por las Islas Malvinas: avanza el refuerzo militar en todo el Atlántico Sur

¿Con Alberto o con Cristina? El sindicalismo mueve fichas y apuesta en la interna del Frente de Todos





Condenas y causas de lavado

El informe reveló datos del entrecruzamiento de información sobre organizaciones criminales proporcionada por la Unidad de Información Financiera, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los narcos manejan dinero en efectivo y se mueven en la informalidad

Las aproximadamente 41 organizaciones criminales de mayor envergadura cuentan con sus principales miembros que ya han tenido sentencia condenatoria.

Los principales fenómenos criminales en términos de amenazas de lavado de activos determinó que respecto de las 168.905 causas relevadas en la justicia penal en base a la tabla de delitos seleccionados se realizó un análisis sobre la cantidad de procesos penales iniciados en relación con cada uno de ellos.

Así, se identificaron 40.268 causas por narcocriminalidad, 4.743 por delitos contra la Administración Pública, 3.995 por delitos aduaneros, 3.966 por delitos contra la libertad y 2.203 por delitos tributarios. Por otra parte, se identificaron 15.263 causas por delitos contra la propiedad, 6.600 por delitos contra la fe pública y 1.034 por delitos contra el derecho de marcas y designaciones, entre otras.

En el caso específico de la narcocriminalidad, según la información aportada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, entre 2017 y 2020 se registraron los siguientes valores de incautaciones en el país, diferenciados por tipo de sustancia: u$s 650 millones correspondientes a marihuana, u$s 440 millones correspondientes a cocaína y relacionados, y u$s 24 millones correspondientes a éxtasis. En total, esto implica un promedio de u$s 278.500.000 por año.

En cuanto a las causas de lavado de activos durante el período 2017-2020 se iniciaron en el país 1.386 procesos penales. En relación a los casos en los que sí se identificó el ilícito precedente, pueden desagregarse los siguientes, teniendo en cuenta que en algunas causas se evidencia más de un ilícito simultáneamente.

El Gobierno envió 1400 gendarmes a Rosario para el seguimiento al narcotráfico





Zonas calientes

Según informó el Ministerio de Seguridad, el eje principal de ingreso de marihuana a la Argentina se encuentra en la Región Noreste, en el límite fronterizo con Paraguay y Brasil, que para el período 2018-2021 superó el 90% de las cantidades incautadas en territorio argentino. Se trata de sustancia proveniente de Paraguay.Las principales formas de ingreso son terrestres, con modalidades de ocultamiento en vehículos de transporte de mercaderías; así como a través de pequeñas embarcaciones en el Río Paraná. Se han detectado asimismo ingresos a través de vuelos irregulares.

Una vez ingresada la sustancia a territorio argentino, el destino primario son los grandes centros urbanos para su distribución y consumo y, en menor medida, para la exportación ilícita hacia mercados externos, principalmente Chile.

Por su parte, en lo que respecta al tráfico ilícito de cocaína, el eje principal de ingreso al territorio argentino se encuentra en la Región Noroeste, en el límite fronterizo con Bolivia, a través de vías terrestres.

Entre las vulnerabilidades detectadas a partir del análisis de la información recolectada se logró identificar las siguientes fallas:

1. ECONOMÍA INFORMAL. El informe señala que este es un fenómeno que se replica a nivel mundial y que incide en forma directa sobre el orden económico y financiero, perjudicando a la sociedad en su conjunto.

2. USO DE EFECTIVO. En la segunda actualización del Informe de Amenazas Regionales se indicó que el dinero en efectivo es el principal medio de pago utilizado en flujos financieros y el producto preponderante detectado para lavar activos de origen ilícito, como se corrobora a través del análisis de las condenas por lavado de activos dictadas por nuestro país. Se identifica que el índice de uso de efectivo en la Argentina sería del 37 %.

3. OPERACIONES MARGINALES. Existen algunos actores que operan sin estar registrados ante ninguno de los organismos de control y supervisión, y por lo tanto sus operaciones habilitan un canal vulnerable para el sistema. Este grupo de actores operan en lo que se conoce como mercado paralelo o mercado informal de cambios.