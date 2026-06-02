Colpensiones confirmó el listado de pensionados que no cobrarán la prima de junio: quiénes son los colombianos sin mesada 14.

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Con la llegada de junio, muchos pensionados en Colombia están pendientes del pago de la mesada 14, un ingreso adicional que históricamente funcionó como una especie de prima de mitad de año para jubilados.

Aunque todavía sigue vigente para ciertos sectores, la realidad es que gran parte de los pensionados del país ya no tienen derecho a recibir ese dinero extra debido a las modificaciones que introdujo el Acto Legislativo 01 de 2005.

Actualmente, el beneficio se mantiene únicamente para algunos jubilados que lograron consolidar su derecho antes de los cambios constitucionales y para quienes pertenecen a regímenes especiales, como integrantes retirados de la Fuerza Pública y determinados docentes del sector público.

¿Cuándo se paga la mesada 14 en Colpensiones?

De acuerdo con el cronograma previsto por Colpensiones, la mesada 14 se empezará a girar entre el 15 y el 30 de junio de 2026, coincidiendo con el calendario habitual de pagos de la entidad.

El dinero llegará automáticamente a las cuentas de los pensionados que cumplen con los requisitos legales, sin necesidad de hacer trámites adicionales o solicitudes especiales.

Además, el monto corresponde exactamente al valor de una mesada mensual. Es decir, si un jubilado recibe una pensión de $3 millones mensuales, esa misma cifra será la que obtendrá adicionalmente durante junio.

Mesada 14: cuándo la pagan y quiénes no la reciben.

¿Quiénes tienen derecho a la mesada 14 en 2026?

La ley mantiene este beneficio para grupos específicos de pensionados que conservaron el derecho antes de la reforma pensional de 2005.

Entre los beneficiarios actuales aparecen:

Pensionados que obtuvieron su jubilación antes del 25 de julio de 2005 y reciben menos de 15 salarios mínimos mensuales.

Personas que consolidaron su pensión antes del 31 de julio de 2011 y cuyo ingreso no supera tres salarios mínimos.

Jubilados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional bajo regímenes especiales.

Algunos docentes oficiales y beneficiarios de sustitución pensional.

En estos casos, el pago adicional sigue vigente y se gira cada año durante junio.

¿Qué pensionados no tienen derecho a la prima de junio?

Miles de pensionados quedaron excluidos después de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, norma que redujo el número de pagos adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema pensional colombiano.

Por esa razón, no recibirán la mesada 14:

Quienes se pensionaron después del 31 de julio de 2011.

Pensionados que obtuvieron su jubilación entre julio de 2005 y julio de 2011, pero superan los tres salarios mínimos mensuales.

Personas pensionadas antes de julio de 2005 cuya mesada supera los 15 salarios mínimos mensuales vigentes.

En la práctica, esto significa que la mayoría de nuevos jubilados en Colombia únicamente reciben 13 pagos al año y ya no cuentan con este ingreso extra de mitad de año.

¿Por qué eliminaron la mesada 14 para muchos jubilados?

La decisión surgió con la reforma constitucional de 2005, impulsada para reducir el impacto fiscal del sistema de pensiones en Colombia.

El Gobierno de la época argumentó que mantener 14 pagos anuales para todos los pensionados generaba una carga económica muy alta para las finanzas públicas. Por eso, el Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó gradualmente el beneficio para nuevos pensionados y dejó el derecho únicamente a quienes ya lo tenían consolidado.

Desde entonces, la mesada 14 dejó de ser universal y pasó a convertirse en un pago exclusivo para grupos específicos.

¿Los docentes podrían volver a recibir la mesada 14?

Actualmente, en el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca ampliar nuevamente el beneficio para miles de docentes del país.

La propuesta pretende restituir la mesada 14 para más de 164.000 maestros, especialmente para quienes quedaron excluidos tras los cambios constitucionales de 2005.

Si la iniciativa logra avanzar y es aprobada, el universo de beneficiarios podría ampliarse en los próximos años.

¿Qué pasó con la mesada 14 de la Fuerza Pública?

Los pensionados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional siguen conservando este pago gracias a su régimen especial.

Incluso, una reciente decisión del Consejo de Estado ratificó el derecho de estos jubilados a continuar recibiendo la mesada 14 y ordenó reconocer pagos retroactivos en determinados casos.

La medida benefició a pensionados que dejaron de recibir el dinero tras interpretaciones jurídicas aplicadas años atrás y confirmó que el beneficio continúa vigente para quienes cumplen los requisitos legales.