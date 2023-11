AFIP: La ampliación del dólar soja apuntaló la recaudación en octubre

En un marco de escasez de divisas, por la peor sequía de los últimos tiempos, la posibilidad de liquidar un 75% de las exportaciones al tipo de cambio oficial y el 25% a libre disponibilidad que el Gobierno amplió al sorgo, la cebada, el girasol y algunas economías regionales desde el 11 de octubre "apuntaló la recaudación" según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



En relación a la soja, que dispuso del beneficio desde el 5 de septiembre hasta el 24 de octubre, en ese plazo se operaron en el mercado local 5.142.573 toneladas pero sólo 10% en el período de prórroga .

Las ventas al exterior anotaron 1.313.671 toneladas en DJVE opción 360 días. Del total, el 70% corresponde a poroto de soja, 27% a subproductos y el resto a aceites, "debido a que la relación de precios favoreció relativamente más a la exportación de poroto sin procesar que a la industria , especialmente en las primeras semanas de vigencia del programa".

En ese sentido, el informe explica que "uno de los efectos que tuvo la reinstauración del Programa de Incremento Exportador fue apuntalar la recaudación por Derechos a la Exportación", a través del estímulo que generó para anotar ventas externas ante una mayor comercialización de soja o fijación de precios por parte de los productores en el mercado interno.

Según las estimaciones de la entidad rosarina- considerando únicamente la soja de origen nacional, el programa aportó -entre el 5 de septiembre y 24 de octubre- 218 millones de dólares en carácter de DEX, principalmente por poroto de soja.

Empuje: girasol, sorgo y cebada

Con poca disponibilidad de soja en el mercado , la inclusión de más productos al PIE V, a partir de la Resolución Conjunta 1/2023, repercutió de forma positiva en la recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El complejo girasol movilizó 25.422 toneladas en el mercado interno, en términos de ventas al exterior, se anotaron 58.661 toneladas de aceite, 5.159 de semilla y 27.575 toneladas de subproductos.

En el mercado local se comercializaron 25.425 toneladas del complejo cebada y en cuanto a ventas al exterior, se anotaron 1.500 toneladas de cebada cervecera y 20.577 toneladas de forrajera.

El mercado interno el sorgo acumuló 11.706 toneladas y 60.360 toneladas en ventas al exterior.

En base a estimaciones de la BCR, considerando únicamente las DJVE de productos a embarcar previo al 31 de diciembre, entre el 11 y 20 de octubre, el complejo sorgo generó la recaudación en DEX de u$s 2,7 millones, el girasol u$s 3,1 millones mientras que la cebada representó u$s 0,8 millones .

Liquidación de divisas

Según los cálculos de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara- CEC) en el mes de octubre la liquidación de divisas por granos y oleaginosas alcanzó 774 millones de dólares lo que representó el registró más bajo de este período, desde el año 2015.

Al comparar la liquidación de divisas acumulada entre los meses de enero y octubre de cada año se observa una liquidación de 17.492 millones de dólares en los primeros 10 meses del año, representando una caída de liquidaciones del 50% con respecto al mismo período el año anterior.