AFIP | Atención monotributistas: qué pasa si no facturás y a partir de qué monto hay que hacer la recategoriazación

Los contribuyentes que están dentro de las categorías del monotributo deben facturar todos los meses obligatoriamente, ya que, de no hacerlo, el Gobierno puede darles de baja y cobrarles algunos intereses de las deudas contraídas por Ingresos Brutos. Además, a partir de 2023, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pondrá en vigencia las nuevas escalas de categorías para los monotributistas.

Las categorías del monotributo van desde la más baja (la A) hasta la más alta (la K). Este régimen tributario es un impuesto simplificado que se abona a la y que es exclusivo para contribuyentes que no excedan un determinado monto de ingresos registrados.

Entre las obligaciones tributarias que cuentan los monotributistas está el pago de una cuota fija, sin tener en cuenta la facturación que hayas hecho en ese mes y respetando los límites de cada categoría.

En ese sentido, es importante que los contribuyentes tengan en cuenta si hubo cambios en sus ingresos, ya que, de pasarse del límite, deberán recategorizarse.

¿Qué tipo de factura deben hacer los monotributistas y qué ventajas tienen?

Las facturas deben ser tipo C en el caso de los monotributistas y, en el caso de los importadores, la factura es categorizada con la letra E. En el caso de quienes prestan servicios profesionales pueden realizar recibos C en vez de facturas.

Una de las ventajas del monotributo es que los ciudadanos encolumnados en este régimen tributario no deben hacer declaraciones juradas todos los meses , a diferencia de los responsables inscriptos o autónomos que pagan IVA. Por otro lado, tienen acceso a una obra social y a un aporte jubilatorio que se paga con una parte de la cuota mensual.

Todas las actividades comerciales que realice una persona, ya se de venta de bienes o prestación de servicios deberán realizar facturas electrónicas.



Qué pasa si soy monotributista y no facturo y no pago la cuota mensual

Si una persona no factura mensualmente, la AFIP puede inhabilitarla para continuar en el monotributo y podría también sancionar al contribuyente con una multa económica.

La AFIP cuenta con la potestad de cobrar al moroso la suma adeudada, que se generó, de forma pasiva, por el impuesto de Ingresos Brutos (IIBB).

Por otro lado, si no se paga la cuota mensual, el organismo recaudador que actualmente dirige Carlos Castagneto puede hacer que el ciudadano pague dichos intereses generados, se suspenda el goce de la obra social y, finalmente, que quede excluido del monotributo

En el caso de que ya no trabajes o no quieras continuar aportando en el monotributo, deberás darte de baja. Esto quiere decir que el proceso no es automático, sino que se debe realizar el trámite de la baja a través del portal de AFIP con tui CUIL y Clave Fiscal.

Cuándo es la recategorización 2023 del monotributo y de cuánto es



Según indica la AFIP, la recategorización de monotributo debe realizarse cada seis meses , por lo que el trámite sólo puede llevarse a cabo desde el 1 hasta el 20 de enero y desde el 1 hasta el 20 junio.

Entre los factores a tener en cuenta para el cambio de categoría está la evaluación de la actividad de los últimos 12 meses, la evaluación de cambios "en los ingresos, alquileres y demás".

Ingresos acumulados,

Energía eléctrica consumida,

Superficie afectada a la actividad en ese momento,

Alquileres devengados (en caso de corresponder).

Las nuevas escalas del monotributo vigentes a partir de enero 2023

Una por una, todas las categorías con sus respectivos topes de facturación:

CATEGORÍA INGRESOS ANUALES A $ 999.657,23 B $ 1.485.976,96 C $ 2.080.367,73 D $ 2.583.720,42 E $ 3.042.435,05 F $ 3.803.043,82 G $ 4.563.652,57

H $ 5.650.236,51 I $ 6.323.918,55

J $ 7.247.514,92

K $ 8.040.721,19

Paso a paso, cómo hacer la recategorización del monotributo



Para hacer el cambio de categoría de monotributo se debe ingresar a la página web de la AFIP y entrar con tu CUIT y clave fiscal para llevar a cabo el trámite correspondiente.

Todos los pasos para hacer la recateogrización:

Entrá al sitio de AFIP e ingresá tu número de CUIT/CUIL/CDI y tu clave fiscal Luego se debe ir a la opción recategorización y hacer click allí. El sistema te va a mostrar tu categoría actual y los topes de cada parámetro de esa categoría. Deberás informar el monto facturado en los últimos 12 meses. Seleccionar si tenés o no un local. Llená todos datos correspondientes a tu actividad Verificá los datos antes de confirmar la recategorización Si los datos no son correctos, presioná en el botón Volver para arreglar los errores. Si los datos están bien, hacé clic en Confirmar categoría. Listo, sólo queda imprimir tu nueva credencial de AFIP.

¿Cómo se realiza el pago?

El pago se puede realizar en cajeros automáticos Banelco o Link, con billetera electrónica, débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito o mediante un VEP a través del servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA).

El pago presencial sólo está habilitado para los inscriptos en el Monotributo Social, los asociados a cooperativas de trabajo y los Trabajadores Independientes Promovidos.