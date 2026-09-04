La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó cuáles son las formas habilitadas para pagar el Monotributo y evitar que se acumulen períodos impagos.

Las alternativas incluyen aplicaciones oficiales, homebanking, billeteras virtuales, débito automático, cajeros automáticos y tarjetas de crédito .

Además, desde agosto rigen los nuevos valores del régimen, luego de la actualización semestral de los parámetros. ARCA publicó las categorías y cuotas vigentes desde el 1° de agosto de 2026.

Todas las formas de pagar el Monotributo

ARCA Móvil y Mi Monotributo: permiten consultar y pagar la cuota mensual desde las aplicaciones. Si se genera un VEP, el pago se completa desde la entidad elegida.

Homebanking: se puede generar y pagar un VEP desde la plataforma bancaria. Algunos bancos permiten ingresar a los servicios de ARCA sin necesidad de contar previamente con clave fiscal.

El Monotributo se paga todos los meses.

Billeteras virtuales: desde el Portal de Monotributo, en “Próximo vencimiento”, se puede pagar mediante código QR. También es posible cancelar deuda acumulada desde la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), incluyendo capital e intereses.

Débito automático: permite que la cuota se descuente todos los meses de una cuenta bancaria. La adhesión puede realizarse desde el Portal de Monotributo, mediante el banco o informando una CBU.

Cajeros automáticos: las redes Banelco y Link permiten pagar la obligación correspondiente al mes en curso. Este mecanismo no contempla los intereses de períodos anteriores.

Tarjeta de crédito: se puede pagar por internet, telefónicamente o mediante débito automático de la tarjeta. ARCA advierte que la acreditación puede demorar hasta 10 días hábiles.

Cuánto hay que pagar de Monotributo en septiembre

Tras la última actualización, efectuada el 1 de agosto de 2026, las categorías del Monotributo quedaron establecidas bajo los siguientes parámetros: