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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó cuáles son las formas habilitadas para pagar el Monotributo y evitar que se acumulen períodos impagos.

Las alternativas incluyen aplicaciones oficiales, homebanking, billeteras virtuales, débito automático, cajeros automáticos y tarjetas de crédito.

Además, desde agosto rigen los nuevos valores del régimen, luego de la actualización semestral de los parámetros. ARCA publicó las categorías y cuotas vigentes desde el 1° de agosto de 2026.

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Todas las formas de pagar el Monotributo

  • ARCA Móvil y Mi Monotributo: permiten consultar y pagar la cuota mensual desde las aplicaciones. Si se genera un VEP, el pago se completa desde la entidad elegida.
  • Homebanking: se puede generar y pagar un VEP desde la plataforma bancaria. Algunos bancos permiten ingresar a los servicios de ARCA sin necesidad de contar previamente con clave fiscal.
El Monotributo se paga todos los meses.
El Monotributo se paga todos los meses.
  • Billeteras virtuales: desde el Portal de Monotributo, en “Próximo vencimiento”, se puede pagar mediante código QR. También es posible cancelar deuda acumulada desde la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), incluyendo capital e intereses.
  • Débito automático: permite que la cuota se descuente todos los meses de una cuenta bancaria. La adhesión puede realizarse desde el Portal de Monotributo, mediante el banco o informando una CBU.
  • Cajeros automáticos: las redes Banelco y Link permiten pagar la obligación correspondiente al mes en curso. Este mecanismo no contempla los intereses de períodos anteriores.
  • Tarjeta de crédito: se puede pagar por internet, telefónicamente o mediante débito automático de la tarjeta. ARCA advierte que la acreditación puede demorar hasta 10 días hábiles.

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Cuánto hay que pagar de Monotributo en septiembre

Tras la última actualización, efectuada el 1 de agosto de 2026, las categorías del Monotributo quedaron establecidas bajo los siguientes parámetros:

  • Categoría A: $49.527,18 para prestación de servicios y venta de cosas muebles
  • Categoría B: $56.379,08 para prestación de servicios y venta de cosas muebles
  • Categoría C: $66.020,12 para prestación de servicios y $64.530,58 para venta de cosas muebles
  • Categoría D: $84.612,93 para prestación de servicios y $82.564,81 para venta de cosas muebles
  • Categoría E: $119.811,45 para prestación de servicios y $108.267,51 para venta de cosas muebles
  • Categoría F: $150.784,21 para prestación de servicios y $129.930,65 para venta de cosas muebles
  • Categoría G: $230.312,94 para prestación de servicios y $158.815,05 para venta de cosas muebles
  • Categoría H: $522.706,68 para prestación de servicios y $317.895,01 para venta de cosas muebles
  • Categoría I: $963.747,86 para prestación de servicios y $474.992,78 para venta de cosas muebles
  • Categoría J: $1.167.299,76 para prestación de servicios y $580.793,69 para venta de cosas muebles
  • Categoría K: $1.614.446,04 para prestación de servicios y $702.103,24 para venta de cosas muebles