La licencia de conducir es un documento clave para manejar en todas las avenidas y rutas del país. La renovación periódica es un requisito esencial para garantizar la seguridad vial. Sin embargo, en ciertas circunstancias, esta puede dejar de ser obligatoria para algunos conductores.

El fin del carnet: ¿a qué edad ya no se requiere renovar el documento?

En Argentina, no existe una edad definida para dejar de renovar la licencia de conducir. Sin embargo, a partir de los 70 años, el proceso se realiza cada año y requiere una evaluación médica obligatoria. Solo en casos donde haya condiciones físicas o cognitivas que impidan la conducción segura, el trámite puede ser denegado.

Esto implica que la renovación se vuelve más estricta y puede no ser aprobada si no se cumplen ciertos requisitos médicos. Además, desde 2025, las licencias deberán ajustarse a nuevos criterios establecidos en el Decreto 196/2025, que incluye la pérdida automática del carnet para mayores de 70 años que no renueven su licencia anualmente o que no aprueben el examen psicofísico obligatorio.

¿Cuál es la vigencia del carnet según la edad del conductor?

La validez del carnet depende de la edad del conductor:

Menores de 21 años : cinco años de validez para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola).

Entre 21 y 65 años : cinco años de vigencia.

De 65 a 70 años : renovación cada tres años.

Mayores de 70 años: renovación anual, sin excepciones. Este último grupo deberá presentar un examen psicofísico todos los años. Si no se aprueba, el conductor pierde el derecho a circular.

¿Cómo gestionar el certificado psicofísico para la licencia de conducir?

Desde la reforma, el trámite es totalmente digital. El primer paso es obtener un certificado de aptitud psicofísica emitido por un médico registrado ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Este documento se gestiona en centros médicos públicos o privados autorizados.

Una vez aprobado, el profesional carga los datos en el sistema y la licencia se actualiza automáticamente en la aplicación Mi Argentina. Si el conductor tiene infracciones graves, debe rendir nuevamente el examen teórico y práctico.