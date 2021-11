Adelantan pagos de la Tarjeta Alimentar para mañana: ¿cómo cobro 12.000 pesos?

El día de ayer, lunes 8 de noviembre de 2021 , se activó el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros más. La novedad es que dicha prestación este mes va a cobrar por adelantado la Tarjeta Alimentar.

Esto se debe a que el pago de la prestación y del programa alimentario se unificó y como resultado los beneficiarios no van a tener que esperar hasta el tercer viernes o la última semana del mes para cobrar hasta $ 12.000.

QUÉ ES LA TARJETA ALIMENTAR

La Tarjeta Alimentar es una política complementaria que fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social a través del organismo que dirige en la actualidad Fernanda Raverta, el objetivo es terminar con la desnutrición infantil, garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y a la alimentación saludable.

Funciona mediante un monto de dinero que se le entrega a los beneficiarios, el mismo puede ser hasta $ 12.000 y se espera que lo utilicen únicamente para la compra de alimentos.

Su implementación se da de manera automática , esto quiere decir que quienes no lo reciben y están interesados en ser parte no van a poder tener acceso ni completar una inscripción porque no existe; es únicamente para tres programas de ANSeS que van a ser detallados a continuación.

PARA QUIÉN ES LA TARJETA ALIMENTAR

Madres y padres con hijas e hijos de hasta catorce años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Personas con discapacidad que perciben AUH .

que perciben . Mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que actualmente perciben la Asignación por Embarazo ( AUE ).

( ). Madres con siete o más hijos que perciben Pensiones No Contributivas.

CUÁNTO COBRAN LOS TITULARES DE LA TARJETA ALIMENTAR

$ 6000 para las familias con un/a hijo/hija de hasta catorce años de edad o discapacitado.

para las familias con un/a hijo/hija de hasta catorce años de edad o discapacitado. $ 9000 en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o discapacitado.

en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o discapacitado. $ 6000 para quienes perciben la asignación por embarazo.

para quienes perciben la asignación por embarazo. $ 12.000 en el caso de familias con tres hijos o más menores de 14 años de edad.





CALENDARIO NOVIEMBRE 2021 ANSES: CUÁNDO COBRAN LOS TITULARES DE AUH LA TARJETA ALIMENTAR

Documentos terminados en 0: 8 de noviembre

Documentos terminados en 1: 9 de noviembre

Documentos terminados en 2: 10 de noviembre

Documentos terminados en 3: 11 de noviembre

Documentos terminados en 4: 12 de noviembre

Documentos terminados en 5: 15 de noviembre

Documentos terminados en 6: 16 de noviembre

Documentos terminados en 7: 17 de noviembre

Documentos terminados en 8: 18 de noviembre

Documentos terminados en 9: 18 de noviembre

Los titulares de AUE comienzan a cobrar el día de mañana, miércoles 10 de noviembre de 2021, como bien lo indica su calendario de pagos oficial y las madres con 7 hijos o más que son titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) recibieron el monto de dinero de la Tarjeta Alimentar la primera semana del mes.