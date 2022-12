Acuerdo fiscal con Estados Unidos: por qué lo respaldan desde empresarios hasta la CGT

Argentina y Estados Unidos, pondrán en marcha, por primera vez en la historia, una vía de intercambio de información fiscal de fondos que no están declarados a partir del acuerdo que suscribieron el Ministro de Economía, Sergio Massa y el canciller estadounidense, Marc Stanley, este lunes, en el CCK.

Mientras la restricción de divisas comienza a hacer tambalear la actividad económica, la posibilidad de captar algo de los u$s 100.000 millones que se estiman depositados en EE.UU. , libera presión con el FMI, reservas, inversión e importaciones y abre buenas expectativas.

Los líderes del G6, que nuclea a las empresas líderes del país, fueron pioneros en destacar la "relevancia" de la iniciativa legal que promueve la exteriorización de capitales y tiene como fin "reducir las oportunidades de evasión fiscal, ampliar la base contributiva y tender hacia una mayor equidad tributaria".

Las entidades integrantes -la Asociación de Bancos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara de Comercio (CAC), la Cámara de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Unión Industrial Argentina (UIA)- pidieron a los dirigentes lograr "acuerdos básicos" que generen condiciones "para que el ahorro de los argentinos vuelva al país y los inversores externos lo elijan como destino".

En el mismo texto, pidieron "incentivos adecuados" y "beneficios" para fomentar la formalidad .

La CAC, además, apuntó al ingreso de divisas que se derive de la repatriación de fondos y el pago de tributos como una puerta hacia el " relajamiento de las restricciones actualmente vigentes en materia cambiaria en general y de comercio exterior en particular, que al limitar las importaciones representan un significativo obstáculo para numerosas ramas de la economía nacional".

Desde AmCham, expresaron que es un paso "más que significativo" para seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales y "lograr la igualdad de obligaciones tributarias", sin embargo, señalaron que " el principal desafío" hacia adelante es "generar oportunidades y fortalecer el desarrollo nacional, el cual traerá certezas en medio de un entorno complejo y desafiante" .

A media tarde, desde la Confederación General del Trabajo (CGT), respaldaron la decisión que "servirá para evitar la utilización de paraísos fiscales, y en la búsqueda de cuentas off-shore que eluden al fisco argentino perjudicando al país ", indicaron.

Más confianza

Hasta último momento especialistas en cuestiones tributarias y desde sectores de la oposición descreían del avance de esta alianza, sin embargo, el paso -que resulta estratégico para el ingreso de divisas y que fue apoyado por el Fondo Monetario Internacional (FMI)-, se selló antes de lo esperado y, según estimaciones oficiales, podría ingresar entre 1 000 y 5000 millones en 2023 .

En ese sentido, el staff del organismo que lidera Kristalina Georgieva, que otorgó a la Argentina el mayor crédito de su historia, considera que "la lucha contra la elusión fiscal y el lavado de dinero, es clave para mejorar la eficacia de las reformas".

Literalmente, referentes tributaristas, señalaron el acuerdo -que se complementará con un nuevo proyecto de blanqueo de capitales que deberá pasar antes de fin de año por el Congreso-, como un "apriete" para paliar la sequía de divisas del Banco Central.



Fernanda Laiun, socia de LFS tax, destacó que faltan definiciones, pero, en principio, aclaró que "EEUU intercambia importes de resultado de ganancias acreditados no informes de saldos".

En el caso de los argentinos que inicien alguna actividad, inversión o emprendimiento en ese país "esto no cambia nada", aseguró y marcó que "para quienes tienen cuentas no declaradas y recibieron intereses, dividendos o ingresos, tarde o temprano la información llegará a la AFIP".

Según la especialista la mayor cantidad de cuentas están vinculadas a sociedades de responsabilidad limitada pero "al fisco argentino no le va a servir para desenmascarar al beneficiario último", dijo y aclaró que "los que van a quedar más expuestos son los pequeños que no incurren en el gasto de constituir una sociedad que demanda como mínimo u$s 5000 por año".

Por otra parte, Daniel Adler, asesor en finanzas y emprendedurismo, apuntó a la necesidad de generar confianza y opinó que "en lugar de perseguir al inversor debería seducirlo y conquistarlo con políticas claras y leyes que permitan repatriar fondos".

"Los argentinos aman las inversiones en ladrillos, de hecho, más del 95% de los inversores resguardan allí su patrimonio e inversión, pero al no haber una ley clara de alquileres ¿Qué inversor quiera comprar propiedades en la Argentina?", opinó.