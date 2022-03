Acuerdo con el FMI: Martín Tetaz increpó a Martín Guzmán y la respuesta del ministro lo dejó sin palabras

El ministro de Economía Martín Guzmán expuso ayer ante un plenario de comisiones en Diputados, donde defendió la "letra chica" del acuerdo con el FMI presentado la semana pasada en la Cámara baja.

Allí Guzmán protagonizó un fuerte contrapunto de tono técnico y político con los economistas y diputados opositores Luciano Laspina y Martín Tetaz.

El economista Matín Tetaz llevó unas 40 preguntas sobre el acuerdo con FMI y le reclamó al ministro faltas de respuestas: "No he logrado que me contestaras una bien", se quejó.

El ministro fue cuestionado sobre la segmentación de tarifas energéticas contenidas en el memorándum con el FMI para el mayor decil de capacidad económica, un punto en el que el legislador le reclamó con insistencia "un número sobre el porcentaje del aumento tarifario que piensa aplicar el Gobierno".

"Como ministro de Economía no tengo la bola de cristal para saber qué va a pasar en el mundo con el precio del GNL", afirmó Guzmán en referencia a la volatilidad del precio que viene experimentando ese energético en las últimas semanas y que la Argentina deberá afrontar en el pico de demanda invernal.

En ese sentido, el ministro explicó que "lo que se plantea es que se quita el subsidio, por lo tanto el impacto depende del costo de la energía. No nos cuesta dar un número, pero si usted lee el programa verá que se está definiendo la segmentación que se busca ejecutar el día 1 de junio"."Me hace una pregunta que no es relevante, porque hoy no se hace. Para definir un precio hay que saber cuáles son los costos en el que se define el precio, que incluye esos costos", cuestionó el titular del Palacio de Hacienda.