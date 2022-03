FMI y empresarios: por qué piden que se apruebe el acuerdo, pero no lo festejan

El mundo empresario dio su apoyo al acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque desde ninguno de los sectores se dejó ver una postura de convencimiento explícito respecto de lo que se firmará, en caso de que el Congreso de luz verde al proyecto.

En eventos separados, sin embargo, los hombres de negocios dejaron que claro que, de acuerdo con su visión, la aprobación o no en el Congreso de lo pautado con el organismo internacional marcará la suerte de la economía .

"Consideramos que la Argentina no debe caer en default , algo que sería realmente grave para el país. Es necesario encontrar la mejor solución posible al problema de la deuda y esto es lo que la política tiene que evaluar. Pero el Congreso debe aprobar el acuerdo ", sostuvo Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Argentina (UIA), y uno de los empresarios que fue invitado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados a exponer su visión sobre el acuerdo.

Del mismo lado se ubicó Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, otro de los que habló en el Congreso y también dio su apoyo al acuerdo.

" No es el acuerdo si o el acuerdo no. Es el acuerdo . Un país no se puede desarrollar en este estado. El acuerdo se debe firmar porque precisamos un país integrado y accesos a los créditos internacionales", dijo el representante rural.

Apoyo del mundo financiero

Desde el mundo financiero también apuntaron a reforzar la idea de cerrar la historia con el FMI. Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), sostuvo que " un default agravaría todos los problemas que tenemos y nos alejaría más de una solución . Casi inmediatamente se traduciría en mayor pobreza e inflación".

Por fuera de este encuentro, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), también reclamó "a las fuerzas partidarias con representación en el Congreso que prioricen la generación de las condiciones que contribuyan con la recuperación del país" .

Casi en paralelo, otro grupo de empresarios -integrado por Antonio Aracre (Syngenta), Sergio Kauffman (Accenture) y Sebastián Ceria (empresario y académico), manifestó la necesidad de que finalmente se llegue a un acuerdo, en este caso en el Ministerio de Economía y durante un almuerzo encabezado por el ministro Martín Guzmán.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezó un almuerzo con empresarios, donde el eje de las discusiones también fue el avance del acuerdo en el Congreso

Allí, entre otras cuestiones, se mostró el malestar de los privados por las posturas radicales que expresan tanto los legisladores oficialistas como los de la oposición , siempre tomando como eje la necesidad de que se cierre el acuerdo con el Fondo Monetario.

"Al día siguiente de que se vote en el Congreso, se debe hacer una mesa para alinear expectativas", sostuvo Aracre, el impulsor del encuentro desde el lado empresario.

la palabra del gremialismo

En cuanto a la visión a futuro, los empresarios dejaron en claro que el avance de la inflación es uno de los puntos que más preocupa , y se habló que en el segundo semestre "no debe superar los dos dígitos".

Presente en el Congreso, el gremialismo también aportó su visión proacuerdo.