Acuerdo con el FMI: las 10 frases más destacadas de Martín Guzmán en su exposición ante los diputados

El ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso hoy ante un plenario de comisiones en Diputados , en donde defendió la "letra chica" del a cuerdo con el FMI presentado la semana pasada en la Cámara baja.



A continuación, sus diez definiciones más destacadas:

Consideramos que éste es un programa para la recuperación y para la reducción de la inflación y por lo tanto nuestro compromiso es efectivamente cumplirlo

En este acuerdo no hay ninguna reforma que implique quita de derechos, no hay reforma previsional y no hay reforma laboral

No se está agregando un solo dólar de deuda a la deuda que se tomó en el programa stand by

Es la primera vez que un acuerdo entre un gobierno nacional y el staff del Fondo será puesto a consideración del Congreso, de acuerdo a la ley sancionada en 2021.

La única alternativa que tiene la Argentina para hacer frente a los vencimientos que tenemos es mediante un programa con el FMI que redunde en la concreción de ese financiamiento

Argentina no cuenta con los recursos para hacer frente a los vencimientos del programa stand by de 2018.

Para que haya estabilidad macro en la Argentina es necesario contar con más reservas.

Si no se resuelve el problema de la balanza de pagos nos enfrentaríamos a una situación más difícil y dañina en el frente cambiario, en el frente de la inflación, en el empleo, actividad y frente social

Ahora es el momento de establecer un camino que de una forma decidida fortalezca a nuestra moneda.

Es nuestra responsabilidad marcar lo desestabilizante que potencialmente es la situación que Argentina enfrenta en caso de no contar con las condiciones para poder refinanciar la deuda del programa Stand By de 2018