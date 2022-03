Acuerdo con el FMI: Guzmán busca que el Club de París dé aire para acumular reservas

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) supone que el Gobierno refinanciará los cerca de 2000 millones de dólares que le debe al Club de París y no realizará pagos adicionales a ese grupo de acreedores este año. Ese objetivo es clave para alcanzar la meta de acumulación de reservas netas de 5800 millones de dólares para el año, que cuenta además con revisiones fijadas cada tres meses, en marzo, junio, septiembre y diciembre.

El escenario base para juntar dólares es que el pago de casi u$s 190 millones al Club de París, realizado el 28 de febrero, será el único del año. De surgir nuevos pagos en la renegociación que se iniciará con los países acreedores, estos deberán descontarse de la meta de reservas.

"Las metas fijadas para las RIN (reservas internacionales netas) se adecuarán hacia abajo (arriba) en función del superávit (déficit) de pagos de interés y principal al Club de París", se lee en el documento.

El único desembolso del FMI que contará como acumulación de reservas netas será el "componente de financiación neta del programa", por 3166 millones de DEG (unos u$s 4400 millones). La cifra es similar a la que recibió la Argentina cuando el organismo giró recursos a todos los países, el año pasado, y que la administración de Alberto Fernández usó para cancelar vencimientos de capital con el mismo Fondo.

Según el memorando enviado en la tarde del viernes al Congreso, el Gobierno trabajará "con miras a un acuerdo con los acreedores del Club de París sobre el calendario de repago de las obligaciones que sea consistente con nuestra capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda".

Financiamiento internacional

"Contamos con compromisos firmes de financiamiento neto (u$s 2.600 millones) por parte de nuestros socios oficiales durante el primer año del programa. Esto incluye apoyo multilateral del Banco Mundial (u$s 792 millones), el Banco Interamericano de Desarrollo (u$s 959 millones), la Corporación Andina de Fomento (CAF, u$s 55 millones), Fonplata (u$s 74 millones), BCIE (u$s 58 millones)", detalló el Gobierno.

"Por el lado bilateral oficial, se proyecta financiamiento neto de China (u$s 455 millones) y otros bancos bilaterales (u$s 207 millones)", se lee en el documento enviado al Congreso para su aprobación.

"En paralelo, estamos negociando con el Club de Paris para llegar a un acuerdo para un calendario de pagos de nuestras obligaciones. Consideramos que hay buenos prospectos de financiamiento para lo que resta del programa", sostuvo el Gobierno.

La deuda con el Club de París

Los principales acreedores son Alemania y Japón, países que reclamaban mayores esfuerzos fiscales a la Argentina para refinanciar la deuda.

El 23 de junio último, el Gobierno llegó a un acuerdo para evitar pagar los u$s 2400 millones que vencían el año pasado y obtener un "puente de financiamiento" para volver a negociar desde fines de marzo, una vez resuelto el entendimiento con el FMI.

En ese entonces, la Argentina se comprometió a pagar unos u$s 400 millones. Una parte la saldó en julio (u$s 226 millones) y días atrás giró otra cuota (casi u$s 190 millones).

El ministro de Economía, Martín Guzmán, quiere reducir sustancialemente la carga de intereses con el Club de París. En 2014, el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, refinanció los cerca de u$s 9000 millones que se debían pero sin conseguir quita de intereses ni punitorios. El objetivo ambicioso es reducir el recargo del 9% a un número cercano al 1% anual.

La deuda con el Club de París atravesará el objetivo de acumulación de reservas de los primeros años. Para 2023, esa meta es de u$s 4000 millones. Para 2024, de u$s 5200 millones.