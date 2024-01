"Actorcito de reparto": el picante cruce entre Javier Milei y Martín Lousteau

El senador radical Martín Lousteau salió al cruce del presidente Javier Milei por un mensaje publicado en su perfil de la red social X (ex Twitter), en medio del debate y las chicanas por la aprobación de la Ley Ómnibus.

El mandatario retuiteó un provocativo mensaje en su cuenta de X que, entre otras cosas, contenía un ataque contra Lousteau. Algo que el titular de la UCR no tardó en responder.

" Milei debería pasar menos tiempo en Twitter y más en la realidad ", sostuvo Lousteau durante una entrevista en Radio Con Vos.

Ley Ómnibus, el pedido de la UCR que busca cambiarlo todo

"Si no, no celebra una inflación del 25%", insistió el legislador nacional sobre lo que considera que es la pérdida de noción de la realidad que padece el jefe de Estado. "Es evidente que él no está solventando de su bolsillo el gasto cotidiano, porque sino se daría cuenta de lo que es", agregó.

El senador radical Martín Lousteau salió al cruce del presidente Javier Milei por un mensaje publicado en su cuenta de X.

El exministro de Economía durante el primer año de gobierno de Cristina Kirchner aprovechó la entrevista para criticar la existencia de "intereses particulares y de muchas empresas" en el DNU y en la Ley Ómnibus que busca aprobar el oficialismo.

El mensaje que generó la polémica entre Milei y Lousteau



Milei suele compartir en su perfil de X posteos de diferentes cuentas. Uno de ellos fue el del usuario Nicolás Márquez, quien se presenta como escritor y abogado, con críticas a Lousteau .

"Mientras genios como @elonmusk saluda vivamente el discurso histórico de @JMilei, actorcitos de reparto, figurones domésticos y cabeceadores de fetos (no es así @GugaLusto?) se disfrazan de inteligentes y atacan a quién es hoy el político más aclamado e influyente del mundo", fue el mensaje en cuestión, retuiteado por el Presidente.

Mientras genios como @elonmusk saluda vivamente el discurso histórico de @JMilei, actorcitos de reparto, figurones domésticos y cabeceadores de fetos (no es así @GugaLusto?) se disfrazan de inteligentes y atacan a quién es hoy el político más aclamado e influyente del mundo. https://t.co/MZv97oWgrp — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) January 18, 2024