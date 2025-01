Karina Milei arrancó la campaña 2025: cena en el puerto, Macri y Gran Hermano

En medio de los cruces con el macrismo en el plano nacional, La Libertad Avanza desembarcó en territorio bonaerense para el puntapié de su campaña electoral 2025. Como cabecera, eligió nada más y nada menos que Mar del Plata, de la mano de dos de sus principales figuras, Karina Milei y Martín Menem.

La presencia en el distrito de "El Jefe" y su número dos es ya una marca de la construcción que ambos hicieron de la nueva fuerza nacional a lo largo de los últimos meses. Pero en el contexto de la disputa electoral que asoma en el horizonte, la visita a "La Feliz" despertó todo tipo de especulaciones respecto a la posibilidad de una candidatura a nivel nacional. Desde el partido afirman que no será la última incursión a la costa en el verano 2025

Anoche, hubo una cena íntima del círculo más chico que apuntala la creación del partido y la proyección de la funcionaria nacional. En un restaurante del puerto de Mar del Plata, compartieron mesa Milei y Menem con Eduardo "Lule" Menem, el referente local de LLA, Alejandro Carrancio, Federico Sharif Menem -responsable de la línea juvenil que promueve Karina- y Santiago Oría, a cargo de la producción audiovisual del espacio. Uno de los participantes describió la charla como "muy relajada".

Hoy, ante la pregunta de un eventual acuerdo electoral con el PRO, fue Menem quien tomó la posta para responder eludiendo cualquier definición tajante: " Hemos trabajado todo el año con el PRO y tenemos las mismas ideas. Seguramente vamos a trabajar juntos y está la voluntad de hacerlo, pero falta tiempo todavía y es una falta de respeto hablar de listas en estos momentos ".

Hace una semana, la invitación de Milei a Mauricio Macri de formar una "alianza absoluta" para "arrasar con el kirchnerismo" dio el puntapié para la continuidad de la novela política de 2024 en el nuevo año. A eso le correspondió un tuit de Macri fijando condiciones que arrancan con la conformación de una mesa técnica bipartidaria, nada más alejado de los planes del Triángulo de Hierro.

Ayer, Bullrich volvió a torpedear cualquier entendimiento posible entre el expresidente y el actual Jefe de Estado, marcando las diferencias y corriendo al líder del PRO por su juego de oficialismo crítico: lo presionó para que se defina si quiere ser oficialismo u oposición. Hoy trascendió un mensaje contundente de Whatsapp que la entonces titular de PRO había enviado a la mesa directiva en 2022 para cuestionar la publicación de un comunicado contra la figura de Milei.

Acompañados por los referentes provinciales, Milei y Menem iniciaron su agenda con un acto para los militantes y seguidores en el Centro Gallego de Mar del Plata, Además de la secretaria general de la Presidencia y el titular de Diputados, participaron de la reunión Sebastián Pareja, cabeza de LLA en la Provincia y el referente local Alejandro Carrancio.

" No sé si ustedes saben, pero mi madre es de esta ciudad, y pasé muchos años de mi vida aquí. Muchas gracias por este cálido recibimiento. Estas reuniones siempre me llenan de emoción, porque me permite agradecer a todos los que han trabajado con esfuerzo y dedicación. Como siempre digo, solos no hubiésemos podido llegar a donde llegamos ", dijo Karina

Un día antes, Menem había amagado una vez más con la posibilidad de una candidatura de la hermana del Presidente en las listas para diputados por la Provincia de Buenos Aires, sin dejar de reconocer el rol fundamental que juega actualmente en Casa Rosada. No era la primera vez. A fines de 2024, el mismo Menem había insinuado que Karina estaba habilitada para competir por candidatura por la Ciudad o la Provincia, pivoteando entre el origen y el domicilio de la hermana del mandatario.

Según informaron fuentes partidarias, el acto marcó el comienzo de la agenda anual de actividades para La Libertad Avanza que en los diez meses previos se empezó a consolidar como una opción en varios distritos con miras a construir una marca nacional mucho más compacta. El balance fue positivo por lo que ya barajan volver a la costa a fin de mes, quizás de nuevo a "La Feliz" o a otra ciudad.

La presidenta de LLA destacó el crecimiento del espacio político y el compromiso del gobierno libertario: "Estamos viendo cómo La Libertad Avanza sigue creciendo, y nuestro mayor logro es haber hecho lo que dijimos que íbamos a hacer. Eso ha generado confianza en millones de argentinos que se dan cuenta de que el país mejora cuando hacemos lo que debemos hacer. Seguiremos diciendo la verdad y ayudando a los argentinos, pero enseñando que el Estado no debe estar en el medio, porque mientras menos Estado haya, mejor nos irá ."

A la vez, reconoció el papel fundamental de los jóvenes en la construcción del partido: "Gracias a todos los jóvenes que impulsaron este gran espacio. Ustedes hicieron conocido a Javier Milei. Durante la pandemia, convencieron a sus padres y abuelos de escuchar nuestras ideas. Ustedes son lo más importante que tenemos, y su entusiasmo nos lleva a seguir trabajando por un futuro mejor."

A su turno, Menem -que tuvo su propia foto con la juventud libertaria de General Pueyrredón- reflexionó sobre el momento histórico que vive el partido porque "trasciende a las personas".

Las fuerzas del cielo de Mar del Plata tienen foto con el QUERIDÍSIMO Martín Menem@MenemMartin pic.twitter.com/rrts6m1lst — Sofi Lo Piccolo (@sofilopiccolo) January 14, 2025

Si bien LLA todavía no se probó como fuerza -ni antes como coalición- sin el apellido Milei en la boleta, las elecciones de 2025 podrían ser la primera chance de poner a prueba la premisa que mencionó el titular de Diputados. La arquitectura de poder que levantó La Libertad Avanza en torno al Presidente, apuntalando su relato desde una retórica que entroniza su figura, pareciera indicar todo lo contrario. Más bien apunta a la construcción de un partido fuerte como los del siglo XX, con un verticalismo marcado y un discurso monocorde.

En este sentido, Menem volvió sobre el leit motiv del Gobierno desde hace ya más de un año: " Nuestra tarea es clara: desregular la economía, bajar impuestos y, de esta manera, impulsar el crecimiento económico. Ningún país ha prosperado sin estabilidad monetaria, y ese es nuestro punto de partida. "

Y enfatizó la importancia de la militancia y la batalla cultural: "Fuimos casi 15 millones los que votamos por algo distinto, porque queríamos algo mejor. No podemos relajarnos. Del otro lado están organizados, conocen el poder. Debemos militar en las redes, trabajar, caminar, y seguir difundiendo las ideas de la libertad por todo el país. En eso se centra nuestra batalla cultural ."

Por último, Pareja, presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, puso el foco en los desafíos locales: "En la provincia de Buenos Aires venimos trabajando en los temas más complejos: educación, inseguridad y salud. Sabemos que son desafíos enormes, pero tenemos el compromiso y la convicción de transformar la realidad de cada bonaerense."

Ayer ya había apuntado a la idea de "Karina Candidata" en una conferencia de prensa en vísperas del acto. " No estamos instalando a Karina Milei candidata, no trabajamos así, pero si nos preguntan si es una buena candidata, a mí me parece la mejor. Con ella la provincia de Buenos Aires se gana caminando, porque tiene fuerza de voluntad y capacidad" , posteo luego en sus redes. El objetivo es evitarle le erosión de cualquier candidatura temprana.

El acto en Mar del Plata fue el primer evento del año para La Libertad Avanza, marcando el inicio de una agenda de actividades que continuará fortaleciendo el espacio político en todo el país. Antes de la actividad en el Centro Gallegos, Milei y Menem se reunieron con los 27 coordinadores de los distritos de la quinta sección electoral para alinear ideas y reforzar el trabajo en territorio.

El dato de color lo dio la presencia de "Alfa", uno de los participantes de una edición previa de Gran Hermano, que se coló en la foto grupal. Walter Santiago ya había estado un día antes con el secretario de Turismo, Deporte y Ambiente, Daniel Scioli, donde le había anticipado que participaría del rally partidario.

"Acá estamos en el acto de Milei, de La Libertad Avanza en Mar del Plata, en el Centro Gallegos. Mirá la cantidad de gente que hay. Así que aquí estamos, bien adelante esperando a que empiece. Ahora viene Karina, Lemoine, no sé si vendrá Javier, así que Dani, ¿viste? Lo prometido es deuda. Acá estoy, firme", comentó el exparticipante de Gran Hermano en un posteo en sus redes sociales.