Con el inicio de 2026, los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a recibir las boletas del ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza).

Este año, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) presentó una serie de beneficios que permiten reducir significativamente el monto a pagar. La novedad más destacada es que estos descuentos son acumulables, lo que significa que un contribuyente puede llegar a ahorrar hasta un 20%.

El primer beneficio está dirigido a quienes fueron buenos pagadores durante 2025. Si pagaste todas las cuotas mensuales en término el año pasado, vas a recibir automáticamente una bonificación del 10% sobre cada una de las cuotas mensuales de 2026. Este descuento se aplica solo a personas humanas que tengan sus partidas correctamente titularizadas y no registren deuda vencida.

Otra alternativa es el pago anticipado. Si tenés la posibilidad de cancelar el monto total del año por adelantado antes del 30 de enero, vas a obtener un 10% de descuento sobre el monto original de las doce cuotas. La ventaja adicional es que “congelás” el valor del impuesto durante todo el año, evitando posibles ajustes mes a mes.

Para quienes prefieren pagar mensualmente pero quieren sumar beneficios, existe la opción del débito automático. Si adherís a esta modalidad antes del 30 de junio de 2026, vas a recibir una bonificación del 10% que se aplicará directamente en la última cuota del año, en diciembre.

Cualquier gestión que involucre el ABL (pago, deuda, consulta de boletas, y, por supuesto, la solicitud de exención) se realiza a través de la AGIP.

El beneficio más atractivo en términos porcentuales, sin embargo, es el reintegro del 20% por pagar a través de Buepp, la aplicación del Banco Ciudad. No necesitás tener cuenta en el banco para usar esta billetera digital. Primero pagás el monto total de la boleta y luego recibís el 20% de vuelta en tu cuenta. Tiene un tope de reintegro de 10.000 pesos mensuales y, al ser un beneficio independiente y adicional, funciona de la siguiente manera:

El reintegro de Buepp no es un descuento directo , es un reintegro posterior al pago completo

Los descuentos de AGIP se aplican primero sobre el monto de la boleta

Después pagás el monto ya descontado con Buepp, y el 20% de reintegro se calcula sobre ese monto reducido.

Descuentos acumulables

La clave para maximizar el ahorro es que estos descuentos que ofrece la AGIP son acumulables. Si fuiste buen cumplidor en 2025 y decidís pagar anticipadamente el total del año, accedés a un 20% de descuento combinado. Lo mismo aplica si pagás mes a mes, fuiste buen cumplidor y adherís al débito automático.

Además, AGIP mantiene vigente el régimen de exención total del ABL para jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Los jubilados deben cumplir con tres requisitos: que la propiedad tenga una Valuación Fiscal Homogénea igual o menor a 48,5 millones de pesos, que sea vivienda única y de ocupación permanente, y que el haber mensual no supere cuatro veces la jubilación mínima.

Para gestionar los pagos, los contribuyentes pueden ingresar a agip.gob.ar con sus datos de cuenta y visualizar todas las boletas disponibles. También está disponible el pago a través de home banking, tarjeta de débito o crédito. Si te retrasás en el pago mensual, la siguiente boleta llegará con un recargo del 5%, más los intereses resarcitorios hasta la fecha de pago efectivo.